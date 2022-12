Arsenal loopt dankzij spectaculaire zege verder uit op Manchester City

Koploper Arsenal heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de Premier League. De Londenaren wonnen in een spektakelstuk met 2-4 bij Brighton & Hove Albion nadat eerder op de dag concurrent Manchester City bleef steken op een 1-1-gelijkspel tegen Everton.

Door deze ontwikkelingen koestert de lijstaanvoerder een voorsprong van liefst zeven punten op Manchester City. Arsenal werd in 2004 voor het laatst kampioen, destijds zonder ook maar één nederlaag te lijden.

Voor de koploper was er zaterdag lang geen vuiltje aan de lucht. In de slotfase werd het nog wel even spannend. Bukayo Saka zorgde al in de tweede minuut voor de 0-1 nadat hij een van richting veranderd schot van Gabriel Martinelli voor zijn voeten had gekregen.

De vroege treffer luidde een levendige eerste helft in, waarin Brighton & Hove Albion zeker van zich afbeet. Zo bracht Arsenal-keeper Aaron Ramsdale fraai redding op een schot van Leandro Trossard. Maar Arsenal had het beste van het spel en zes minuten voor rust viel de 0-2. Aanvoerder Martin Ødegaard trof doel nadat de thuisploeg een hoekschop matig had verwerkt.

Brighton & Hove Albion laat na rust zijn tanden zien

Kort na rust sloeg Arsenal nogmaals toe en deze keer was Eddie Nketiah de gevierde man. De aanvaller schoot raak nadat doelman Robert Sánchez grabbelde na een inzet van Martinelli.

Voor Brighton & Hove Albion (waar Joël Veltman en Jan Paul van Hecke op de bank bleven) leek een afstraffing aanstaande, maar na 65 minuten werd juist de hoop op een comeback aangewakkerd dankzij een treffer van Kaoru Mitoma. De thuisploeg liet alle voorzichtigheid daarna varen en moest al snel de tol betalen voor deze tactiek. Na een heerlijke counter rondde Martinelli af voor de 1-4.

Dat leek de beslissing te zijn, maar invaller Evan Ferguson deed daarna wat terug namens de thuisploeg. Arsenal moest even alle zeilen bijzetten en zag nog een goal van Brighton & Hove Albion worden afgekeurd wegens buitenspel.

Gabriel Martinelli zette Arsenal op 1-4 in het Amex Stadium. Foto: Getty Images

Goal Haaland niet voldoende voor Manchester City

Manchester City liet dus een steek vallen tegen Everton. Een juweel van een doelpunt van Everton-aanvaller Demarai Gray brak de ploeg van basisspeler Nathan Aké op: 1-1.

Bij Manchester City liet Erling Haaland zich weer gelden. De 22-jarige Noor maakte na 26 minuten de openingstreffer tegen Everton na uitstekend voorbereidend werk van Riyad Mahrez.

De spits staat nu al op 21 goals in dit Premier League-seizoen, meer dan verschillende topscorers in het verleden bij de eindafrekening op de teller hadden staan. Vlak voor zijn 1-0 had Haaland al enkele keren voor dreiging gezorgd, maar spaarde hij Everton nog.

Manchester City was via John Stones vlak voor rust dicht bij de 2-0. De verdediger raakte de paal, waardoor de bezoekers na de hervatting nog mochten hopen op een positief resultaat.

Die hoop nam na 65 minuten alleen maar toe door de zeer fraaie gelijkmaker van Gray. De aanvaller bekroonde een lange rush met een heerlijk schot van afstand. Doelman Ederson was volstrekt kansloos op de fabuleuze uithaal van Gray.

Everton kroop daarna terug in zijn schulp en trok de 1-1 over de streep, tot frustratie van Haaland, die een geagiteerde indruk maakte.

Newcastle United komt niet verder dan gelijkspel

Nummer drie Newcastle United moest voor eigen publiek met een doelpuntloos gelijkspel tegen Leeds United genoegen nemen. Zowel Sven Botman (Newcastle) als Pascal Struijk (Leeds) maakte de negentig minuten vol op St. James' Park.

Dankzij goals van Jordan Ayew en Eberechi Eze won Crystal Palace met 0-2 bij AFC Bournemouth. Fulham versloeg Southampton met 2-1 door een winnende goal van João Palhinha op aangeven van Kenny Tete.

Eerder op de dag won Manchester United met 0-1 bij Wolverhampton Wanderers dankzij een goal van Marcus Rashford, die op de bank moest beginnen omdat hij zich had verslapen.

Premier League-duels op Oudejaarsdag: Wolverhampton Wanderers-Manchester United 0-1

Newcastle United-Leeds United 0-0

Manchester City-Everton 1-1

AFC Bournemouth-Crystal Palace 0-2

Fulham-Southampton 2-1

Brighton & Hove Albion-Arsenal 2-4

