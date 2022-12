Transfervrije Suárez zet loopbaan voort bij Braziliaanse topclub Grêmio

Delen via E-mail

Luis Suárez vervolgt zijn loopbaan bij Grêmio. De 35-jarige aanvaller is zaterdag gepresenteerd door de meervoudige Braziliaanse kampioen.

Op het afgelopen WK kon Suárez niet voorkomen dat Uruguay al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. De ex-speler van FC Groningen, Ajax, Liverpool en FC Barcelona keek in tranen op de bank toe hoe het drama zich voor zijn land voltrok. Door een late 2-1-zege van Zuid-Korea op Portugal had Uruguay niets aan een 2-0-overwinning op Ghana.