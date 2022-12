Ten Hag blij met reactie gestrafte Rashford: 'Het is allemaal weer goed'

Manchester United-manager Erik ten Hag prijst Marcus Rashford na diens optreden in het Premier League-duel met Wolverhampton Wanderers. De aanvaller besliste als invaller de wedstrijd nadat hij op de bank moest beginnen omdat hij te laat was voor een teambespreking.

Ten Hag zelf wilde voor en na de wedstrijd, die in 0-1 eindigde , niet vertellen waarom hij de in vorm zijnde Rashford op de bank liet beginnen. Wel wilde de manager kwijt dat het ging om een "interne disciplinaire reden".

Rashford wond er in gesprek met Engelse media geen doekjes om. "Ik was een beetje te laat voor een bespreking. Ik had me verslapen, maar dit kan gebeuren. Het is duidelijk dat ik een fout heb gemaakt, dit zijn nu eenmaal de regels", aldus de aanvaller. "We zetten er nu een streep onder."