Barcelona speelt gelijk tegen Espanyol, arbiter Lahoz strooit weer met kaarten

FC Barcelona heeft zaterdag het kalenderjaar uiterst teleurstellend afgesloten door in Camp Nou niet verder te komen dan een 1-1-gelijkspel in de derby tegen Espanyol. De veelbesproken arbiter Antonio Mateu Lahoz deelde in de competitiewedstrijd zestien gele kaarten uit. Jordi Alba (FC Barcelona) en Vinicius (Espanyol) kregen twee keer geel en dus rood.

FC Barcelona zag vrijdagavond Real Madrid moeizaam afrekenen met Real Valladolid, waardoor de Catalanen moesten winnen om de marge van twee punten in ere te herstellen. De ploeg van Xavi begon goed aan zijn missie: al na zeven minuten brak Marcos Alonso de ban met een kopbal van dichtbij.

Zonder enorm veel mogelijkheden te creëren bleef FC Barcelona de touwtjes in handen houden in de onvriendelijke derby. Scheidsrechter Mateu Lahoz, die op het WK de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië liet ontsporen en achttien gele kaarten uitdeelde, moest het spel vaak stilleggen vanwege een overtreding.

Na de hervatting kabbelde het duel aanvankelijk voort. FC Barcelona koesterde nog steeds een veldoverwicht, maar los van oprispingen van Robert Lewandowski en Raphinha bleef doelgevaar uit.

Espanyol kwam al zelden aan aanvallen toe, maar na 72 minuten stond het plotseling wel gelijk. Joselu kreeg een strafschop van Mateu Lahoz doordat Alonso op zijn hak ging staan. De aanvaller schoot de bal hard door het midden.

Daarna sloeg de vlam in de pan. Lahoz, die al kwistig met kaarten had gestrooid, stuurde in de 78e minuut Jordi Alba van het veld. De routinier kreeg zijn tweede gele kaart wegens praten.

Vlak daarna incasseerde Espanyol zelfs twee keer rood: Leonardo Cabrera raakte Lewandowski tegen het hoofd en kreeg daarvoor direct rood en Vinicius ontving zijn tweede boeking. De kaart van Cabrera werd na een VAR-check echter ingetrokken.

In de slotfase zette FC Barcelona uiteraard alles op alles om Espanyol alsnog tot overgave te dwingen, maar de bevrijdende treffer bleef uit. Daardoor staat de ploeg nu in punten gelijk met kampioen Real Madrid.

Bij FC Barcelona werd Frenkie de Jong na 82 minuten vervangen en bleef Memphis Depay op de bank. De aanvaller had na drie maanden zijn rentree kunnen maken voor de Catalanen. Door een tijdens Polen-Nederland opgelopen hamstringblessure was Memphis tussen eind september en eind november (toen hij op het WK zijn comeback vierde) uit de roulatie.

