Bestrafte Rashford bezorgt United van Ten Hag moeizame zege op Wolves

Marcus Rashford heeft Manchester United zaterdag langs Wolverhampton Wanderers geloodst in de Premier League. De 25-jarige aanvaller ontbrak in de opstelling van Erik ten Hag vanwege disciplinaire redenen, maar maakte als invaller het verschil: 0-1.

Ten Hag wilde niet vertellen waarom hij Rashford passeerde, maar de Engelsman zelf verschafte na afloop duidelijkheid: hij had zich verslapen en was daardoor te laat voor een bespreking.

Manchester United had de klasse van Rashford hard nodig, want tot de entree van de Engels international wilde er weinig lukken bij de bezoekers.

Laagvlieger Wolverhampton Wanderers ontsnapte in de zesde minuut weliswaar aan een achterstand toen een kopbal van Casemiro uit een hoekschop net over het doel vloog, het bleek niet de aanzet tot een kansenfestijn. Het Manchester United van basisspeler Tyrell Malacia had het lastig om openingen te vinden tegen de defensief spelende thuisploeg, die bij balbezit snel spits Diego Costa probeerde te vinden.