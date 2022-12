Davy Pröpper maakt in oefenduel van Vitesse eerste minuten sinds comeback

Davy Pröpper heeft zaterdag in de oefenwedstrijd van Vitesse tegen PEC Zwolle zijn eerste minuten in ruim een jaar tijd gemaakt. De middenvelder kwam op Oudjaarsdag na rust binnen de lijnen bij de Arnhemmers.

De 31-jarige Pröpper zette begin dit jaar een punt achter zijn profcarrière omdat hij het plezier in het voetbal was verloren. Het besluit volgde nadat de negentienvoudig Oranje-international mede door blessureleed weinig had gespeeld bij het PSV van trainer Roger Schmidt. Op 25 november 2021 speelde hij in de Europa League tegen Sturm Graz zijn laatste wedstrijd.