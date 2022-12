Met Ronaldo hebben de Saoedi's hét uithangbord voor hun WK-bid binnen

De Saoedische club Al Nassr zorgde vrijdag voor een sensatie door Cristiano Ronaldo vast te leggen. De superster wordt met inkomsten van 200 miljoen euro per jaar de best betaalde voetballer ooit. Achter het megacontract schuilt een masterplan: Saoedi-Arabië wil in 2030 het WK voetbal organiseren.

De Saoedische minister van Toerisme deed op de dag van Nederland-Qatar op het WK voetbal in Qatar een mededeling die de voetbalwereld opnieuw op haar grondvesten deed schudden.

"We overwegen ons samen met Griekenland en Egypte kandidaat te stellen voor het WK van 2030 en we hopen dat het een winnend bid zal zijn", zei Ahmed Al Khateeb. "De drie landen willen flink investeren in de infrastructuur en zouden er zeker klaar voor zijn."

Het waren uitspraken die vooral in West-Europa met afkeuring werden ontvangen. In Qatar was op dat moment het controversieelste WK in de geschiedenis aan de gang. Het toernooi was mede door omkoping van FIFA-leden naar het oliestaatje gegaan en er waren honderden tot duizenden arbeidsmigranten gestorven om dat mogelijk te maken.

De Europese hoon ten spijt: de komst van Ronaldo naar Al Nassr onderstreept dat de plannen voor een Saoedische WK-kandidatuur serieus zijn, ook al is er nog veel onduidelijk. De Portugees krijgt er jaarlijks 90 miljoen euro aan salaris. Door commercials en sponsordeals loopt het bedrag op tot de magische grens van 200 miljoen euro.

De teksten van clubvoorzitter Musli Al Muammar bij de presentatie van de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar maakten ook duidelijk dat er meer staat te gebeuren in Saoedi-Arabië. "Dit is zo veel meer dan een historisch hoofdstuk schrijven. Ronaldo is een rolmodel voor iedereen. Hij inspireert niet alleen onze club, maar ook de competitie, het land en de toekomstige generatie."

Clubprofiel Al Nassr Opgericht: 1955

Plaats: Riyad (hoofdstad)

Trainer: Rudi Garcia (Fransman)

Stadion: King Saud University Stadium (25.000 plekken)

Erelijst: negen landstitels en enkelvoudig finalist bij de Aziatische Champions League (1995)

Cristiano Ronaldo tekende vrijdag voor 2,5 jaar bij Al Nassr. Foto: Al-Nassr

Saoedi-Arabië kijkt af bij Qatar

De werkwijze van Saoedi-Arabië toont veel parallellen met die van Qatar in de jaren na de toewijzing van het WK. Qatarese clubs legden onder anderen Xavi en Wesley Sneijder vast nadat de organisatie van het toernooi verkregen was. Het doel was de eigen voetbalcompetitie van de grond te tillen en de Qatarese spelers beter te maken.

Ook kiest Saoedi-Arabië grote rolmodellen uit om het land aan te prijzen. Ronaldo's eeuwige rivaal Lionel Messi werd in mei van dit jaar voor een kleine 30 miljoen euro per jaar vastgelegd als ambassadeur van het dubieuze regime van kroonprins Mohammed Bin Salman.

Qatar kocht Paris Saint-Germain om zijn macht in de sportwereld te vergroten, Saoedi-Arabië deed dat in oktober vorig jaar door Newcastle United voor 350 miljoen euro over te nemen. De geldinjectie bracht gelijk succes: Newcastle staat momenteel derde in de Premier League.

En het blijft niet bij alleen voetbal. In Saoedi-Arabië wordt sinds 2021 een Formule 1-race verreden, met Lewis Hamilton (2021) en Max Verstappen (2022) als trotse winnaars. Het land lanceerde met een staatsinvesteringsfonds de dubieuze LIV Golf-tour, die de golfwereld verdeelde. De afgelopen jaren werden er ook al verschillende grote bokswedstrijden gehouden, zoals die van Anthony Joshua.

Max Verstappen won in maart de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

Ook Saoedi's doen aan 'sportswashing'

Dit alles wordt ook wel 'sportswashing' genoemd - sport gebruiken om het dubieuze imago in de wereld op te poetsen. In Saoedi-Arabië is volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International een hoop mis met de mensenrechten.

In het land is de vrijheid van meningsuiting volgens Amnesty ernstig beperkt, worden executies uitgevoerd, vinden oneerlijke rechtszaken plaats en hebben vrouwen veel minder rechten dan mannen.

Bekend is de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in 2018. Hij werd in Istanboel door een Saoedische moordcommando omgebracht na kritiek op het regime. Kroonprins Bin Salman erkende er in 2019 medeverantwoordelijk voor te zijn.

Na harde kritiek op de toewijzing van het WK aan Qatar heeft de FIFA voorwaarden op het gebied van mensenrechten gesteld aan de WK-bids. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB denkt daarom dat de kans "niet groot" is dat Saoedi-Arabië de WK-organisatie krijgt. "En als er op dat vlak niets verandert, zal de KNVB in ieder geval niet op ze stemmen", zei hij tijdens het WK in Qatar.

In het Saoedi-Arabië van kroonprins Mohammed Bin Salman is het slecht gesteld met de mensenrechten. Foto: Getty Images

WK-stunt sterkt Saoedi-Arabië in missie

De nieuwe regels lijken Saoedi-Arabië niet af te schrikken in het doel de WK-organisatie in handen te krijgen. Het WK in Qatar zal juist een vliegwiel voor kroonprins Bin Salman zijn geweest om de mondiale eindronde naar zijn land te halen.

Saoedi-Arabië zorgde voor een van de grootste WK-stunts ooit door het Argentinië van Messi met 2-1 te verslaan. Het was de enige nederlaag van de Argentijnen op weg naar de derde wereldtitel. De sensatie werd uitgebreid gevierd in Saoedi-Arabië. Er werd een nationale feestdag uitgeroepen en de spelers werden na de uitschakeling in de groepsfase als helden onthaald.

De voetbalsport leeft in Saoedi-Arabië ook veel meer dan in Qatar. Bij wedstrijden in de Saudi Professional League zitten gemiddeld een kleine tienduizend mensen op de tribunes. De topper tussen Ittihad Club en Al Wehda in oktober werd volgens de Saoedische voetbalbond door 35.000 mensen bezocht.

Geld is het probleem ook niet voor de grootse olie-exporteur van de planeet. Al Nassr, een van de succesvolste clubs van Saoedi-Arabië, hoopt Ronaldo binnenkort te herenigen met zijn vroegere ploeggenoot Sergio Ramos. En dat allemaal om in 2030 de grootste voetbalsterren op het grootste sporttoernooi ter wereld te kunnen ontvangen.

