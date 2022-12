Manager Leicester City verdedigt Wout Faes na twee eigen goals tegen Liverpool

Leicester City-manager Brendan Rodgers neemt het op voor Wout Faes na diens twee eigen doelpunten in de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool van vrijdagavond. Rodgers denkt niet dat de oud-speler van sc Heerenveen en Excelsior erdoor in de war raakt.

De horroravond voltrok zich vanaf de 38e minuut voor Faes. De verdediger wilde een voorzet van Trent Alexander-Arnold wegwerken, maar via de onderkant van de lat gleed de Belg de bal achter zijn eigen doelman. Daardoor werd het 1-1 op Anfield. Leicester City was na vier minuten op voorsprong gekomen via Kiernan Dewsbury-Hall.

De tweede eigen goal van Faes, zeven minuten na zijn 1-1, was nog knulliger. Een lobje van Darwin Núñez belandde op de paal, waarna de voormalige Eredivisie-speler in de rebound de bal zomaar in een leeg doel liep. Onder toeziend oog van Liverpool-versterking Cody Gakpo werd er daarna niet meer gescoord.

"Dit was erg teleurstellend voor hem", zei Rodgers na afloop over Faes, die afgelopen zomer voor 17 miljoen euro overkwam van Stade de Reims. "Hij heeft een heel sterk karakter en hij speelt briljant sinds hij bij ons is. Hij heeft na een WK zonder minuten wedstrijden nodig om in het ritme te komen. Ik vond het fantastisch hoe hij in de tweede helft reageerde."

De 24-jarige Faes speelde in 2017 een half jaar op huurbasis voor Heerenveen. Daarna keerde hij terug naar zijn werkgever Anderlecht, die hem vervolgens een seizoen aan Excelsior verhuurde. Bij de Kralingers was hij basisspeler. Zijn grote doorbraak volgde pas toen hij in 2020 overstapte van KV Oostende naar Stade de Reims. Hij speelde tot dusver één interland voor België.

Klopp: 'Dit was niet onze beste prestatie'

Liverpool-manager Jürgen Klopp was niet helemaal te spreken over het spel van zijn ploeg. De landskampioen van 2020 had erg veel moeite met de teleurstellende nummer dertien van de Premier League.

"Het resultaat is erg fijn, maar dit was niet onze beste prestatie. We kregen een doelpunt tegen uit een doeltrap. En dat is niet wat je wil tegen een counterploeg met duidelijke ideeën. We speelden ze ook nog eens in de kaart door op de verkeerde momenten balverlies te lijden."

Dankzij de twee eigen doelpunten won Liverpool alsnog. Zo blijven 'The Reds' na een slechte seizoensstart meedraaien in de subtop. De ploeg van Klopp heeft twee punten minder dan nummer vier Tottenham Hotspur. De nummers één tot en met vier kwalificeren zich aan het einde van het seizoen voor de Champions League.

Een nieuwe landstitel lijkt er voor Liverpool niet in te zitten. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt twaalf punten. Arsenal heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld. De Londenaren spelen zaterdag op Oudjaarsdag een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

Stand in top Premier League 1. Arsenal 15-40 (+24)

2. Manchester City 15-35 (+28)

3. Newcastle United 16-33 (+21)

4. Tottenham Hotspur 16-30 (+10)

5. Manchester United 15-29 (+3)

6. Liverpool 16-28 (+14)

