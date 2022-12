Herstelde Benzema neemt Real Madrid bij de hand in duel met Valladolid

Real Madrid heeft vrijdag met pijn en moeite gewonnen bij Real Valladolid in La Liga. Twee treffers van Karim Benzema in de slotfase deden de bezoekers de das om: 0-2. Door de overwinning gaat Real Madrid in elk geval voor één dag aan de leiding.

Benzema was in de basis begonnen en maakte de hele wedstrijd vol in Estadio Municipal José Zorrilla. De 35-jarige Gouden Bal-winnaar miste het WK door een dijbeenblessure, maar was op tijd hersteld voor de herstart van La Liga. Luka Modric begon op de bank nadat hij Kroatië had geleid naar de derde plaats op de mondiale eindronde. De routinier viel in de 88ste minuut in.

'De Koninklijke' had in de eerste helft zijn handen vol aan Real Valladolid, dat uitstekend verdedigde en geregeld een speldenprikje uitdeelde.

Zo moest Thibaut Courtois tien minuten voor rust alle zeilen bijzetten om een schot van Alvaro Aguado uit zijn doel te houden. Real Madrid had daarvoor al voor dreiging gezorgd via Benzema en Vinícius Júnior, maar van een stormloop op het doel van Real Valladolid was zeker geen sprake.

Benzema maakt verschil voor Real Madrid

Na rust kwam de thuisploeg meer onder druk te staan, maar het was nog steeds niet zo dat Real Valladolid-doelman Jordi Masip de ene na de andere redding uit de hoge hoed moest toveren.

Een strafschop zorgde uiteindelijk na 83 minuten voor opluchting bij de bezoekers. Na een kopbal van Benzema kreeg Javi Sánchez de bal tegen zijn hand, waarna de bal na een VAR-check op de stip ging. De Fransman stuurde Masip vervolgens naar de verkeerde hoek. Wegens aanmerkingen op de leiding kreeg Sergio León een directe rode kaart, waardoor Real Valladolid het duel met tien man voltooide.

De overwinning van Real Madrid kwam mede daardoor niet meer in gevaar en werd helemaal een feit na de 0-2 van Benzema in de 89e minuut, na een mooie aanval.

Eerder op de avond speelde het dit seizoen dramatisch presterende Sevilla met 1-1 gelijk bij Celta de Vigo. De meervoudig Europa League-winnaar staat slechts achttiende. Getafe won met 2-0 van Real Mallorca en Cádiz-Almería eindigde in 1-1.

Luka Modric keek lang vanaf de bank toe bij Real Madrid. Foto: Getty Images

FC Barcelona stuit zaterdag op Espanyol

FC Barcelona hervat zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Espanyol. Robert Lewandowski, wiens schorsing is opgeschort, maakt deel uit van de selectie van 'De Blaugranas'.

Hetzelfde geldt - na drie maanden - voor Memphis Depay en uiteraard Frenkie de Jong. Bij een overwinning neemt FC Barcelona de eerste plaats weer over.

Eerder

Aanbevolen artikelen