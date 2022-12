Gakpo ziet Liverpool door twee eigen goals Faes afrekenen met Leicester City

Delen via E-mail

Liverpool heeft vrijdag met de nodige moeite Leicester City op de knieën gekregen in de Premier League. Twee eigen goals van Wout Faes hielpen de thuisploeg in het zadel: 2-1. Kersverse aanwinst Cody Gakpo zat op de tribune op Anfield.

Liverpool zette vier dagen geleden weliswaar Aston Villa opzij, van een hosannastemming na de 1-3-overwinning was niet bepaald sprake. Daarvoor stonden 'The Reds' te veel kansen toe; de onderlinge afstemming bij balverlies klopte vaak niet.

Tegen Leicester City bleek dit euvel nog niet verholpen. Kiernan Dewsbury-Hall kon in de vierde minuut zomaar oprukken richting het doel van Alisson, waarna hij de doelman passeerde: 0-1.

Bij een aantal andere momenten had het Liverpool van basisspeler Virgil van Dijk het geluk dat Leicester City in de eindfase een verkeerde keuze maakte, anders was de schade voor de thuisploeg nog groter geweest. Vanzelfsprekend nam de ploeg van Jürgen Klopp wel het initiatief, maar veel mogelijkheden werden niet afgedwongen.