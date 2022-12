Ronaldo tekent bij club uit Saoedi-Arabië en wordt best betaalde voetballer ooit

Cristiano Ronaldo vervolgt zijn carrière definitief bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië. De Portugees wordt bij de club in het Midden-Oosten veruit de best betaalde voetballer van de wereld.

De 37-jarige Ronaldo tekent bij Al-Nassr een contract tot de zomer van 2025 en gaat vanzelfsprekend met rugnummer 7 spelen. De club doet geen mededelingen over zijn salaris, maar volgens verschillende media gaat hij (inclusief verschillende commerciële afspraken) zo'n 200 miljoen euro per jaar opstrijken.

Met dat miljoenensalaris wordt Ronaldo veruit de best betaalde voetballer ooit. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes was Kylian Mbappé dit seizoen tot nu toe de best verdienende voetballer. Hij zou dit seizoen een bedrag van zo'n 128 miljoen euro binnenhalen.

De komst van Ronaldo lijkt bovendien een zet van het land om meer kans te maken om het WK voetbal in 2030 te mogen organiseren. De Saoedi's zien de sterspeler als een belangrijke pion in die strijd. Het is vooralsnog onduidelijk of daar iets over in zijn contract staat.

"Dit is zoveel meer dan het schrijven van een historisch hoofdstuk", reageert voorzitter Mosli Al Muammar trots. "Ronaldo is een rolmodel voor iedereen. Hij inspireert niet alleen onze club, maar ook de competitie, het land en de toekomstige generatie."

Cristiano Ronaldo met het shirt van zijn nieuwe club. Foto: Al-Nassr

Ronaldo noemt visie van Al-Nassr 'inspirerend'

Ronaldo reageert verheugd op zijn overgang naar Al-Nassr, dat momenteel tweede staat in de Saudi Pro League. "De visie waar de club mee werkt is inspirerend, ik kijk ernaar uit om me bij mijn teamgenoten te voegen. Ik wil de club aan nieuwe successen helpen", zegt hij.

Ronaldo was op zoek naar een nieuwe club nadat hij vorig maand een breuk forceerde bij Manchester United. Na een opvallend kritisch interview van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal liet Manchester United het contract van de grootverdiener ontbinden.

Ronaldo zei in het tv-programma Piers Morgan Uncensored onder meer dat hij zich verraden voelt door de Engelse club en dat trainer Erik ten Hag hem wilde provoceren. Ronaldo kreeg in de eerste maanden van dit seizoen onder de Nederlandse trainer weinig speeltijd op Old Trafford.

Omdat Ronaldo transfervrij was, hoeft Al-Nassr - waar voornamelijk spelers uit eigen land onder contract staan - geen transfersom te betalen voor de vedette. Eerder speelde Ronaldo voor Sporting CP, Real Madrid en twee periodes bij Manchester United.

Het is nog onduidelijk wanneer Ronaldo zijn debuut kan maken voor de negenvoudig landskampioen van Saoedi-Arabië. De topscorer aller tijden van de Champions League kwam op het WK in Qatar voor het laatst in actie. Daar belandde hij na een conflict met de bondscoach op de bank. Portugal strandde op het toernooi in de kwartfinales.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen