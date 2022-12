PSV maakt volgens Van Nistelrooij minder kans op landstitel na vertrek Gakpo

PSV heeft volgens trainer Ruud van Nistelrooij een minder grote kans om kampioen te worden dan een week geleden. Dat zei de oefenmeester vrijdag in een reactie op het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool.

"We verliezen onze beste speler met het hoogste rendement van Nederland", zei Van Nistelrooij tegen ANP. "Zijn vertrek doet niets met onze ambities, maar het verkleint wel onze kansen. Dat is een feit."

Van Nistelrooij hoopte de voorbije weken nog even op een scenario waarbij Gakpo zou blijven en met een landstitel zou afsluiten bij PSV. De aanvaller kon ook in de zomer al weg, maar besloot destijds te blijven. Na een hoofdrol bij Oranje op het WK was een transfer deze winter echter haast onvermijdelijk.

"Natuurlijk wil je als trainer dat je selectie zo sterk mogelijk blijft en dat je je doorontwikkelt. De ontwikkeling van Cody had hier ook nog door kunnen gaan. Uiteindelijk weet je dat er afspraken lagen uit het verleden richting de speler. Daar wilde hij gebruik van maken."

"Maar we moeten naar een situatie binnen de club, ook in financieel opzicht, dat je in de winter niet meer je beste spelers kan verliezen", vervolgde Van Nistelrooij. "Dat moet niet structureel bij PSV gaan horen. Daar moeten we als club naartoe en daar werken we ook naartoe."

PSV gaat mogelijk de transfermarkt op

Van Nistelrooij sluit niet uit dat PSV de markt op gaat voor een vervanger voor Gakpo, al is het ook een optie dat de plek wordt ingevuld door iemand uit de huidige selectie. Zo speelde PSV in de zomer al min of meer in op een vertrek van Gakpo door Anwar El Ghazi aan te trekken.

"Wat is er beschikbaar? En waar kun je je als club mee versterken? Daar ben je altijd naar op zoek", zei Van Nistelrooij. "We zullen altijd kijken naar buitenkansjes, maar als die er niet zijn, weten we dat we vooruit kunnen met de huidige selectie."

De Eindhovenaren gaan er hoe dan ook op achteruit, zei de trainer. "Een speler terughalen met vergelijkbare statistieken wordt ingewikkeld. Maar als PSV zijnde weet je dat een speler kan vertrekken als hij het goed doet."

PSV won zonder Gakpo vrijdagvond overtuigend van AC Milan in de laatste test voor de herstart van de Eredivisie. De Eindhovenaren starten de tweede seizoenshelft op 8 januari. Dan komt Sparta Rotterdam op bezoek in het Philips Stadion.

Herstart Eredivisie (6 t/m 8 januari) Vrijdag 20.00 uur: FC Twente-FC Emmen

Zaterdag 16.30 uur: RKC Waalwijk-sc Heerenveen

Zaterdag 18.45 uur: AZ-Vitesse

Zaterdag 20.00 uur: Fortuna Sittard- Go Ahead

Zaterdag 21.00 uur: PSV-Sparta Rotterdam

Zondag 12.15 uur: FC Utrecht-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: SC Cambuur-FC Volendam

Zondag 14.30 uur: NEC-Ajax

Zondag 16.45 uur: Excelsior-FC Groningen

