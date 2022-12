Qatar neemt afscheid van bondscoach Sánchez na debacle op WK in eigen land

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De voetbalbond van Qatar heeft afscheid genomen van bondscoach Félix Sánchez. Het contract van de 47-jarige Spanjaard loopt aan het einde van het jaar af en wordt niet verlengd.

"Beide partijen zijn het erover eens dat dit het geschikte moment is om een nieuw hoofdstuk te beginnen", aldus de bond in een verklaring.

Qatar verloor op het WK in eigen land achtereenvolgens van Ecuador (0-2), Senegal (1-3) en Nederland (0-2). Met 0 punten en een doelsaldo van -6 was het de zwakste prestatie ooit van een gastland.

Sánchez fungeerde sinds 2017 als bondscoach van Qatar. Daarvoor was hij al jarenlang betrokken bij de beloftenteams van het oliestaatje. Het absolute hoogtepunt tijdens de ambtstermijn van de Spanjaard was de eindzege op het toernooi om de Azië Cup in 2019.