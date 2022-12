Madueke grijpt met twee goals hoofdrol bij ruime oefenzege PSV op AC Milan

Delen via E-mail

PSV heeft vrijdag een vriendschappelijk duel met AC Milan op overtuigende wijze gewonnen. Mede dankzij twee treffers van uitblinker Noni Madueke wonnen de Eindhovenaren in het Philips Stadion met 3-0.

Madueke trok na het openingsdoelpunt van Guus Til (rake kopbal) in de achtste minuut de schijnwerpers naar zich toe. De aanvaller oogde zeer gretig en was in de 21e en 56e minuut trefzeker. Beide doelpunten maakte de Engelsman na een fraaie dribbel met een afstandsschot.