Ronaldo staat op het punt om megacontract bij club in Saoedi-Arabië te tekenen

Cristiano Ronaldo vervolgt zijn carrière zeer waarschijnlijk bij Al-Nassr uit Saoedi-Arabië. Verschillende media melden dat de 37-jarige Ronaldo zich tot de zomer van 2025 aan de club gaat verbinden.

De Saoedische tv-zender Al Arabiya stelt dat het contract van Ronaldo al is getekend, terwijl de Spaanse sportkrant MARCA en transferexpert Fabrizio Romano nog een kleine slag om de arm houden. Volgens hen worden de laatste details van de overgang momenteel besproken.

Ronaldo verblijft op dit moment in Madrid, waar hij zijn conditie op peil houdt. Volgens MARCA is de clubleiding van Al-Nassr naar Madrid gevlogen om de laatste plooien glad te strijken. De Saoedi's zouden Ronaldo namelijk op Oudejaarsdag nog willen presteren.

Bij de nummer twee in Saoedi-Arabië gaat Ronaldo naar verluidt zo'n 200 miljoen euro per jaar verdienen. De Portugees wordt daardoor in één klap de best betaalde voetballer ter wereld. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes was dat tot nu toe Kylian Mbappé, die dit seizoen 128 miljoen euro zou opstrijken.

Saoedi-Arabië hoopt met de komst van Ronaldo meer kans te maken op de organisatie van het WK voetbal in 2030. De Saoedi's zien de sterspeler als een belangrijke pion in die strijd. Het is vooralsnog onduidelijk of daar ook iets over in zijn contract komt te staan.

Cristiano Ronaldo forceerde een breuk met Manchester United. Foto: Reuters

Ronaldo transfervrij na vertrek bij United

Ronaldo was op zoek naar een nieuwe club nadat hij in november een breuk forceerde bij Manchester United. Na een opvallend kritisch interview van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal liet Manchester United het contract van de grootverdiener ontbinden.

Ronaldo zei in het tv-programma Piers Morgan Uncensored onder meer dat hij zich verraden voelt door de Engelse club en dat trainer Erik ten Hag hem wilde provoceren. Ronaldo kreeg in de eerste maanden van dit seizoen weinig speeltijd van de nieuwe Nederlandse trainer.

Omdat Ronaldo transfervrij was, hoeft Al-Nassr - waar voornamelijk spelers uit eigen land onder contract staan - geen transfersom te betalen voor de vedette. Eerder speelde Ronaldo voor Sporting CP, Real Madrid en twee periodes bij Manchester United.

Ronaldo kwam op het WK in Qatar voor het laatst in actie. Ook daar had hij een conflict: de aanvaller uitte zijn frustratie na zijn wissel in het laatste groepsduel met Zuid-Korea en werd vervolgens de rest van het toernooi buiten de basis gelaten. Portugal strandde op het toernooi in de kwartfinales.

