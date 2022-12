Espanyol furieus dat Lewandowski door opgeschorte schorsing meedoet bij Barça

De clubleiding van Espanyol is niet te spreken over het besluit van de Spaanse geschillencommissie om de schorsing van Robert Lewandowski op te schorten. Daardoor kan de topspits zaterdag 'gewoon' in actie komen namens FC Barcelona.

Lewandowski kreeg in de laatste wedstrijd voor de start van het WK een rode kaart in het uitduel met Osasuna (1-2). Bij het verlaten van het veld tikte hij zijn neus aan, wat werd gezien als "minachting en gebrek aan respect jegens de arbitrage".

De Spaanse bond schorste Lewandowski voor drie duels (één voor de rode kaart en twee voor zijn gebaar), maar FC Barcelona tekende beroep aan tegen die straf. Met succes: een dag voor de derby tegen Espanyol kreeg de topclub te horen dat Lewandowski mag spelen.

"Espanyol vindt het ongebruikelijk dat er 24 uur voor de wedstrijd een maatregel is genomen om Lewandowski toch te laten spelen, terwijl verschillende bevoegde instanties het beroep afkeurden", laat Espanyol in een officiële verklaring weten.

"We zijn van mening dat niet is voldaan aan de vereisten om de tijdelijke opschorting van de schorsing te rechtvaardigen, vooral omdat de sanctie betrekking heeft op twee verschillende overtredingen (de rode kaart en het gebaar)."

Geschillencommissie kijkt niet naar de tegenstanders

De stadgenoot van FC Barcelona is niet alleen van mening dat Lewandowski niet mag spelen op Oudjaarsdag. De club is ook verbaasd over het feit dat zij als tegenpartij niet eerder van de opschorting op de hoogte zijn gebracht.

"Er wordt gesproken over onherstelbare schade voor Barcelona, zonder in te gaan op de gevolgen aan hun tegenstanders", vervolgt Espanyol in het statement. "Die hebben daarbij niet eens de mogelijkheid om in beroep te gaan."

"Men moet zich herinneren dat Espanyol gedurende dit seizoen in soortgelijke situaties zat en dat een ingediend beroep niet leidde tot een commissievergadering om de beschuldigingen te bestuderen. Ondanks dit alles zal ons team morgen voor 110 procent strijden."

Het duel tussen FC Barcelona en Espanyol begint zaterdag om 14.00 uur in Camp Nou. In eerste instantie zou Lewandowski ook de duels met Atlético Madrid en Getafe missen. Mogelijk wordt hij later in het seizoen alsnog geschorst.

Eerder

Aanbevolen artikelen