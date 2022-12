Antwerp-directeur Marc Overmars in het ziekenhuis opgenomen na licht infarct

Marc Overmars is donderdag onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis na een licht infarct. Dat meldt zijn club Antwerp vrijdag in een korte verklaring

Antwerp stelt dat het inmiddels beter gaat met de 49-jarige Overmars. "Hij zal nog een tijdje rustiger aan moeten doen", schrijft de club, die verder geen commentaar wenst te geven en het bij een kort statement houdt.

Overmars is sinds maart in dienst bij Antwerp, waar Mark van Bommel trainer is. De voormalig aanvaller van onder meer Arsenal, FC Barcelona en Ajax heeft bij de Belgische club de leiding over het voetbalbeleid. Het is nog onduidelijk wie hem deze transferperiode vervangt.

Bij Antwerp ging Overmars nauwelijks twee maanden na zijn gedwongen vertrek bij Ajax aan de slag. Hij moest in februari van dit jaar bij de regerend landskampioen vertrekken, omdat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond tegenover collega's.

Het aanstellen van Van Bommel als trainer was een van de eerste daden van Overmars bij de Belgische club. Later wist hij ook Vincent Janssen, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp naar de club te halen.

Antwerp is de huidige nummer drie van de Belgische competitie. De ploeg van trainer Van Bommel speelde onlangs bij de hervatting van de Jupiler Pro League met 3-3 gelijk tegen Westerlo. Het volgende duel van Antwerp is op 7 januari in eigen huis tegen KAA Gent.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen