Brobbey loodst Ajax met hattrick langs Telstar in oefenduel van 120 minuten

Ajax heeft vrijdagmiddag in vriendschappelijk verband met 5-1 van Telstar gewonnen. Op sportcomplex De Toekomst liet Brian Brobbey zich gelden met drie treffers. Het duel kende drie delen: twee van 45 minuten en één van dertig minuten.

Trainer Alfred Schreuder koos tegen de Keuken Kampioen Divisie-club voor Mohammed Kudus als spits. Lorenzo Lucca, die tijdens de recente Eredivisie-wedstrijden als stormram voor in de slotfase werd gebruikt, startte links voorin en aanvoerder Dusan Tadic begon op rechts.

Het was Tadic die na 21 minuten aan de basis stond van de 1-0 van Davy Klaassen. De middenvelder schoot bij de tweede paal raak op aangeven van de Serviër. Ajax had daarvoor al een paar mogelijkheden gekregen, maar ook Telstar liet zich niet onbetuigd.

Pas na de eerste onderbreking liep Ajax dankzij invaller Brobbey uit tegen de nummer elf van het tweede niveau. De spits rondde in de 76e minuut af na een fraaie aanval, waarna hij in de 82e minuut met enige moeite het verschil nog groter maakte. Ook onder anderen Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Francisco Conceição en Steven Bergwijn kregen als invaller speeltijd op een regenachtig De Toekomst.

Na de reguliere negentig minuten volgde nog een toegift van dertig minuten. Hierin deed Telstar via Rein Smit iets terug, maar was het Ajax dat de marge snel weer naar drie tilde via Olivier Aertssen. De achttienjarige verdediger, die normaliter uitkomt voor Jong Ajax, kopte raak uit een vrije trap.