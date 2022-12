Memphis kan zaterdag na ruim drie maanden rentree maken bij FC Barcelona

Memphis Depay maakt na ruim drie maanden weer deel uit van de wedstrijdselectie van FC Barcelona. De 28-jarige aanvaller is opgenomen in het keurkorps voor het competitieduel met stadgenoot Espanyol van zaterdagmiddag.

Memphis kwam op 17 september voor het laatst in actie voor FC Barcelona. Destijds stond de ex-speler van PSV, Manchester United en Olympique Lyonnais in de basis in de competitiewedstrijd tegen Elche. In dat duel, dat door de Catalanen werd gewonnen met 3-0, nam Memphis de 2-0 voor zijn rekening.

Een week daarna liep Memphis tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje in en tegen Polen een hamstringblessure op en kwam hij tot het WK niet meer in actie voor zijn werkgever.

Memphis begon tijdens de mondiale eindronde nog buiten de basis, maar had een basisplaats in de groepswedstrijd tegen Qatar, de achtste finale tegen de Verenigde Staten en de kwartfinale tegen Argentinië, dat Nederland uitschakelde na een zege in een strafschoppenserie. Memphis was eenmaal trefzeker op de mondiale eindronde, tegen de VS.

Het contract van Memphis bij FC Barcelona loopt na dit seizoen af. Vanaf 1 januari mag de spits daardoor al om tafel met mogelijk geïnteresseerde clubs.

FC Barcelona kan Lewandowski alsnog inzetten

Net als Memphis behoren onder anderen Frenkie de Jong én Robert Lewandowski tot de selectie van FC Barcelona voor de ontmoeting met Espanyol. De 34-jarige Pool werd voor drie wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met Osasuna vlak voor de WK-break. Omdat het beroep nog loopt, mag Lewandowski tegen Espanyol zijn opwachting maken.

Lewandowski kreeg tegen Osasuna binnen een half uur twee gele kaarten. Bij het verlaten van het veld tikte hij zijn neus aan, wat werd gezien als "minachting en gebrek aan respect jegens de arbiter". Later verklaarde de spits dat het gebaar bedoeld was voor zijn trainer Xavi en niet voor de scheidsrechter.

Pas vrijdag werd bekend dat Lewandowski zaterdag alsnog inzetbaar is. "Het is niet de beste timing, want we hebben naar deze wedstrijd toegeleefd met het idee dat hij niet zou kunnen spelen. Maar natuurlijk is dit uitstekend nieuws", meldde Xavi vrijdag op zijn persconferentie.

FC Barcelona gaat met 37 punten uit veertien duels aan de leiding in La Liga. Nummer twee Real Madrid, de titelverdediger, bezit 35 punten. Espanyol staat als nummer zestien net boven de degradatiestreep.

