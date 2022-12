Premier League eert Pelé met minuut applaus, spelers dragen rouwbanden

Engeland staat bij de voetbalwedstrijden van dit weekeinde in de Premier League stil bij de dood van Pelé. Alle spelers en scheidsrechters dragen rouwbanden en voor de aftrap wordt een minuut geapplaudisseerd voor de Braziliaanse voetbalicoon, die donderdag op 82-jarige leeftijd overleed.

In de Spaanse competitie La Liga, die donderdag weer werd hervat na het WK in Qatar, wordt voor alle wedstrijden een minuut stilte gehouden. Dat gebeurde donderdagavond al bij de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Elche.

In Frankrijk vond donderdagavond ook al een eerbetoon aan Pelé plaats en in de Australische voetbalcompetitie gaat dat eveneens gebeuren. De Braziliaan is de enige voetballer die drie keer het WK won, in 1958, 1962 en 1970.