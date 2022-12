Nederlandse clubs houden volgende week minuut stilte voor Pelé

Delen via E-mail

Bij alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie van volgende week wordt voor de aftrap een minuut stilte gehouden voor Pelé. De Braziliaanse voetbalicoon overleed donderdag op 82-jarige leeftijd.

Zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie wordt volgende week vrijdag hervat na de winterstop, die voor de clubs uit de hoogste afdeling langer dan normaal duurde vanwege het WK in Qatar. In de Keuken Kampioen Divisie werden tijdens het WK nog wel wedstrijden gespeeld.

FC Twente en FC Emmen hervatten de Eredivisie op vrijdag 6 januari in Enschede. PSV komt een dag later in actie tegen Sparta Rotterdam. Koploper Feyenoord en titelverdediger Ajax spelen op zondag 8 januari tegen respectievelijk FC Utrecht en NEC.