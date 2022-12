Nieuwe domper voor Feyenoord: ook Quinten Timber valt geblesseerd weg

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Feyenoord heeft een week voor de hervatting van de Eredivisie opnieuw slecht blessurenieuws gekregen. In navolging van steunpilaar Gernot Trauner is Quinten Timber voorlopig uitgeschakeld met een blessure, maakt de club vrijdag bekend.

De 21-jarige Timber kampt met een voetblessure. Volgens Feyenoord is het lastig aan te geven wanneer Timber terugkeert, omdat het onduidelijk is wat hij precies mankeert. Aanvankelijk leek de middenvelder lang uit de roulatie te zijn, maar dat is na uitgebreid medisch onderzoek nog niet zeker. De komende weken verwacht Feyenoord meer duidelijkheid te kunnen geven.