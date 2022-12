Brazilië in diepe rouw: Pelé krijgt maandag en dinsdag groots afscheid

Brazilië is in diepe rouw vanwege de dood van Pelé. De regering van het land heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en maandag en dinsdag volgt een groots afscheid voor de voetballegende, die donderdag op 82-jarige leeftijd overleed.

Volgens Pelé's vroegere club Santos FC wordt de kist met daarin zijn lichaam maandag bij zonsopgang van São Paulo naar Santos overgebracht. De kist komt vervolgens op de middenstip van het stadion van de club te staan.

Het publiek heeft vervolgens 24 uur de tijd om afscheid te nemen te nemen van een van de beste voetballers aller tijden. De wake begint maandag om 10.00 uur en duurt tot dinsdag 10.00 uur (lokale tijd).

Daarna zal de kist door de straten van Santos worden gereden. De route loopt langs onder meer het huis van de moeder van Pelé, die honderd jaar oud is. De oud-aanvaller wordt in besloten kring bij het Memorial Necrópole Ecumênica begraven.

Pelé overleed donderdag nadat hij al lange tijd ziek was geweest. De drievoudig wereldkampioen lag sinds 29 november in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo met darmkanker. Ook had hij problemen aan zijn nieren en hart.

Pelé op verschillende plekken geëerd

President Jair Bolsonaro noemt Pelé "een geweldige Braziliaan". "Hij gaf de reputatie van het land overal waar hij kwam een boost", schrijft Bolsonaro, die zondag aftreedt als president, op Twitter. "Hij verhief voetbal tot een vorm van kunst."

Bolsonaro's opvolger Luiz Inácio Lula da Silva verhaalt op sociale media uitgebreid over de keren dat hij Pelé zag spelen. "Nee, ik zag hem niet spelen. Ik zag hem een show geven. Er is nog nooit een nummer 10 zoals hij geweest. Dankjewel, Pelé."

In Brazilië wordt al op meerdere plekken stilgestaan bij de dood van Pelé. Het Christus de Verlosser-beeld in Rio de Janeiro is in de kleuren van de Braziliaanse vlag verlicht en het Maracanã-stadion in de hoofdstad kleurt goud. Ook is een beeltenis van Pelé op meerdere gebouwen in São Paulo te zien.

Pelé wordt beschouwd als een van de beste voetballers ooit. Hij werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië en is nog altijd de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd. Het overlijden van 'De Koning' maakt veel los in de sportwereld.

Het Jezus Christus-beeld in Rio de Janeiro is met de Braziliaanse kleuren verlicht. Foto: AP

