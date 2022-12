Infantino over Pelé: 'Als je met hem samen was, stond de wereld even stil'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft donderdag uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Pelé. De Braziliaanse voetballegende, die al lange tijd ziek was, werd 82 jaar.

"We wilden dat deze dag nooit zou komen. Pelé had een magnetische aanwezigheid. Als je met hem samen was, stond de wereld even stil. Zijn leven was meer dan voetbal alleen", zegt Infantino in een uitgebreide reactie.

"Hij veranderde de perceptie in Brazilië, in Zuid-Amerika en over de hele wereld. Zijn nalatenschap is onmogelijk in woorden uit te drukken. Mijn oprechte meeleven aan iedereen die zoveel van hem hield."

Pelé werd al sinds vorig jaar behandeld aan darmkanker. Hij werd sindsdien meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Recent werd duidelijk dat het niet goed ging met de legendarische Braziliaan.

1:16 Afspelen knop Met het overlijden van Pelé verliezen we een van de beste voetballers ooit

'Hij besteeg de troon met een glimlach'

Volgens Infantino was de manier waarop Pelé zich altijd presenteerde uniek. "Het belangrijkste aan 'De Koning' was dat hij de troon besteeg met een glimlach op zijn gezicht", zegt de FIFA-voorzitter.

"In zijn tijd kon voetbal wreed zijn. Pelé had het vaak zwaar te verduren. Maar hoewel hij wist hoe hij voor zichzelf moest opkomen, was hij altijd een voorbeeldige sportman, met oprecht respect voor zijn tegenstanders."

Pelé is een van de grootste voetballers aller tijden. Met Brazilië veroverde hij in 1958, 1962 en 1970 de wereldtitel. Hij is nog altijd de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd.

Eerder

Aanbevolen artikelen