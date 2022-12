AZ verslaat Atalanta in oefenwedstrijd dankzij doelpunt na 29 seconden

Delen via E-mail

AZ heeft donderdag een knappe oefenzege op Atalanta geboekt. De ploeg van Pascal Jansen won op Italiaanse bodem met 0-1 dankzij een razendsnel doelpunt van Hakon Evjen.

Evjen gleed de bal al na 29 seconden in het doel na een foutje in de verdediging van Atalanta. In de slotfase van de wedstrijd keerde AZ-keeper Hobie Verhulst een strafschop van Duvan Zapata.