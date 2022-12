Sportwereld rouwt om dood Pelé: 'De koning van het voetbal heeft alles veranderd'

In de sportwereld is donderdag met verdriet gereageerd op het overlijden van Pelé. De Braziliaanse voetballegende, die al lange tijd met gezondheidsproblemen kampte, werd 82 jaar.

"Koning Pelé", twittert de Braziliaanse voetbalbond CBF bij een foto van Pelé. Santos, de club waarvoor het voetbalicoon het overgrote deel van zijn carrière speelde, plaatste een afbeelding van een kroon.

De CBF meldt verder: "Onze Koning van het Voetbal was de ultieme exponent van een zegevierend Brazilië, dat moeilijkheden nooit uit de weg ging. Pelé, een zwarte jongen, arm en geboren in Três Corações, liet ons zien dat er altijd een nieuw pad is. Hij beloofde zijn vader een wereldtitel, maar hij gaf ons er drie, naast zijn 95 doelpunten in 113 wedstrijden. De Koning gaf ons een nieuw Brazilië en we kunnen hem alleen maar bedanken voor zijn nalatenschap. Dank je wel, Pelé."

Op Instagram laat Neymar van zich horen. "Op een bepaald moment in mijn leven las ik ergens de zin dat vóór de tijd van Pelé '10' slechts een getal was. Die zin is mooi, maar wel onvolledig", schrijft hij.

"Ik zou zeggen dat voetbal in de tijd vóór Pelé slechts een sport was. Pelé heeft alles veranderd. Hij maakte van voetbal kunst, entertainment. De armen en zwarte mensen gaf hij een stem en bovenal gaf hij Brazilië zichtbaarheid. Voetbal en Brazilië hebben een hogere status gekregen dankzij de Koning! Hij is wel weg, maar zijn magie zal blijven. Pelé is eeuwig!"

Thiago Silva, de aanvoerder van Brazilië tijdens het WK, schrijft op Instagram: "Rust zacht, 'Rei'", daarmee doelend op 'O Rei' (de koning), een van de bijnamen van Pelé. "God zegene zijn hele familie."

'Hij is de enige, de eeuwige'

Pelé wordt door meerderen 'de Koning' genoemd. Zo schrijft Kylian Mbappé bij een foto van hemzelf met Pelé: "De Koning van het Voetbal heeft ons verlaten, maar zijn nalatenschap zal nooit worden vergeten."

Zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo plaatsen foto's van zichzelf met Pelé. Ronaldo laat weten: "Alleen maar afscheid nemen van de eeuwige koning Pelé zal nooit genoeg zijn om de pijn uit te drukken die momenteel de gehele voetbalwereld voelt. Hij was een inspiratie voor miljoenen."

Ook voormalig Ajacied en Braziliaans international Antony heeft mooie woorden over voor Pelé. "De grootste van allemaal. De Koning, de inspiratie, het voorbeeld, de enige, de eeuwige!"

Ajax plaatst een foto van Pelé met Johan Cruijff. "Dit is een trieste dag voor het voetbal. Rust in vrede, Pelé", meldt de Amsterdamse club. De KNVB noemt de Braziliaan een voetbalicoon.

Ook reacties vanuit Formule 1 en atletiek

Vanuit andere sporten wordt eveneens met verdriet gereageerd op het overlijden van Pelé. "Hij was een lichtend voorbeeld voor Brazilië en miljoenen andere mensen", laat Formule 1-baas Stefano Domenicali weten. "Zijn vaardigheid, glimlach en genialiteit zullen voortleven. In deze droevige tijd gaan onze gedachten uit naar zijn familie."

Ook atletliekicoon Usain Bolt plaatst een foto van hemzelf met Pelé en schrijft: "Een sportlegende. Rust in vrede, Koning Pelé."

Toptennisser Rafael Nadal heeft eveneens mooie woorden over voor Pelé. "Ik had niet het geluk dat ik hem kon zien spelen, maar mij is altijd geleerd en verteld dat hij de koning van het voetbal was."

