Haaland blijft scoren, maar Guardiola mist bij hem scherpte van eerste maanden

Hoewel Erling Haaland na veertien competitiewedstrijden voor Manchester City al op twintig doelpunten staat, ziet trainer Josep Guardiola toch verbeterpunten voor zijn Noorse spits. "Hij miste kansen, dat kan beter", zei de Spanjaard woensdag met een kleine glimlach na de zege in de Premier League op Leeds United.

"Ik heb het gevoel dat Erling nog niet op zijn best is. Maar dat is een kwestie van tijd", zei Guardiola na de 1-3-zege van de regerend landskampioen op bezoek bij Leeds United.

Haaland maakte tegen Leeds weer twee doelpunten en voerde zijn totaal daarmee op naar twintig. De Noor had daar slechts veertien wedstrijden voor nodig. Nog nooit bereikte een speler in de Premier League de grens van twintig treffers zo snel.

"Zijn cijfers zijn ongelooflijk", vervolgde Guardiola. "Maar ik denk niet dat Erling naar ons is gekomen voor statistieken. Hij wil prijzen winnen met Manchester City."

"Ik ben meer dan tevreden over hem, maar ik heb wel het gevoel dat hij in het eerste deel van het seizoen wat scherper was. Helaas raakte hij eind oktober tegen Dortmund geblesseerd. Nu is hij weer fit. Hoe meer minuten hij maakt, hoe beter hij weer wordt."

Haaland blij met goals in geboortestad

Voor de 22-jarige Haaland was het een bijzondere avond in Leeds. De Noor kwam in 2000 ter wereld in die Engelse stad, waar zijn vader Alfie destijds voetbalde voor Leeds United.

"Het voelt heel gek om voor City te scoren tegen Leeds", gaf Haaland eerlijk toe. "Mijn vader en moeder zaten op de tribune. Dit is een speciaal moment in mijn carrière."

"Ik had eigenlijk wel vijf keer kunnen scoren", besefte hij. "Maar we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Wat kan ik nog meer doen? Meer trainen op scoren in ieder geval."

