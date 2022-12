Mbappé tien dagen na WK-finale beslissend voor PSG: 'Goed om terug te zijn'

Kylian Mbappé was woensdagavond alweer beslissend voor Paris Saint-Germain. Tien dagen na de verloren WK-finale schoot hij zijn club naar de winst op Strasbourg en blikte hij voor het eerst in gesprek met de pers terug op de eindstrijd in Qatar.

"Ik denk dat ik die nederlaag nooit helemaal kan verwerken", zei Mbappé in het Parc des Princes over de verloren WK-finale met Frankrijk. Ondanks drie doelpunten van de aanvaller verloor de titelverdediger in Qatar na penalty's van Argentinië.

Na die teleurstelling meldde Mbappé zich bij zijn club en stond hij bij de herstart van de Ligue 1 weer in de basis van PSG, waar Lionel Messi nog ontbrak. In het duel met Strasbourg maakte uitgerekend hij in de slotseconden vanaf de penaltystip de winnende goal.

"Ik heb tegen mijn teamgenoten gezegd dat er geen enkele reden is waarom de club de prijs zou moeten betalen voor het falen van de nationale ploeg", zei de 24-jarige Mbappé.

"Het zijn twee totaal verschillende situaties en het doet me goed om weer terug te zijn. Ik ben blij met de overwinning en mijn doelpunt. Het is fijn om weer verbinding te hebben met mijn club, de supporters en mijn teamgenoten."

Kylian Mbappé kon woensdag weer enigszins lachen. Foto: AFP

'Verspil geen energie aan zulke nutteloze dingen'

Tijdens het WK sprak Mbappé nauwelijks met de pers en na de finale liet hij alleen via de sociale media van zich horen. Na zijn rentree bij PSG wilde de Fransman wel nog even terugblikken.

Zo liet hij weten dat hij na de verloren finale met ploeggenoot Messi had gesproken. "Ik heb hem gewoon gefeliciteerd", zei hij. "Hij heeft eindelijk de prijs waar hij zijn hele leven voor heeft gewerkt. Ik wilde die wereldtitel ook, maar ik heb gefaald."

Mbappé ging ook in op het gedrag van de Argentijnse doelman Emiliano Martínez, die zich onder meer misdroeg tijdens de festiviteiten. Zo vroeg hij na zijn heldenrol in de penaltyserie in een kleedkamer vol feestende spelers om een minuut stilte: "Want Mbappé is dood!"

"Ach, dat is niet mijn probleem", reageerde de topscorer van het WK in stijl. "Ik verspil geen energie aan zulke nutteloze dingen."

Eerder

Aanbevolen artikelen