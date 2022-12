Liverpool-manager Klopp kijkt uit naar samenwerking met 'slimme speler' Gakpo

Jürgen Klopp is verheugd met de komst van Cody Gakpo, die woensdagavond zijn handtekening zette onder een contract bij Liverpool. Volgens de manager heeft de aanvaller alles in zich om te slagen bij de Engelse topclub.

"Het is geweldig nieuws dat we dit voor elkaar hebben kunnen krijgen", zegt Klopp op de clubsite van Liverpool. "We zijn blij dat we een speler hebben kunnen aantrekken die we al lang volgen en waarvan we denken dat hij een geweldige toekomst tegemoet gaat."

Liverpool en PSV maakten op Tweede Kerstdag al bekend dat er een akkoord was bereikt over de transfer van Gakpo, die lange tijd op weg leek naar een andere Premier League-club. In eerste instantie werd hij vooral in verband gebracht Liverpool's rivaal Manchester United.

Liverpool bood zo'n 50 miljoen euro voor de Oranje-international en won zodoende de strijd om zijn handtekening. "Ik moet iedereen die hier een aandeel in heeft gehad een compliment geven", zegt Klopp. "Vooral Julian Ward (de technisch directeur van Liverpool, red.) verdient de credits."

'Cody heeft heel veel pluspunten'

De 23-jarige Gakpo zette zijn handtekening onder een contract van 5,5 jaar op Anfield, waar hij de elfde Nederlander uit de clubgeschiedenis wordt. Hij wordt onder meer ploeggenoot van Virgil van Dijk, met wie hij op het WK in Qatar samenspeelde.

"Cody heeft heel veel pluspunten", reageert Klopp. "Hij is nog maar 23 jaar oud, maar heeft toch al heel veel ervaring. Hij was de aanvoerder van PSV, de beste speler van de Eredivisie in het afgelopen seizoen en, zoals velen hebben gezien, heeft hij ook een goed WK gespeeld."

"Door zijn leeftijd is er bovendien nog voldoende potentie om nóg beter te worden. Aanvallend gezien is hij erg veelzijdig en we weten dat hij een slimme voetballer én een slim persoon is. We kijken er dus erg naar uit om met hem samen te werken."

Gakpo kan bij Liverpool op 2 januari zijn debuut maken. Dan gaat de negentienvoudig landskampioen van Engeland in de Premier League op bezoek bij Brentford.

