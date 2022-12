Neymar pakt rood bij moeizame zege PSG, Haaland weer op schot voor Man City

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain heeft woensdag bij de herstart van de Ligue 1 nipt gewonnen van Strasbourg door een benutte penalty van Kylian Mbappé in blessuretijd: 2-1. Neymar moest met twee gele kaarten vroegtijdig het veld verlaten. Manchester City won in de Premier League eenvoudig van Leeds United door twee goals van Erling Haaland: 1-3.

Marquinhos zette na een kwartier spelen het overwicht van PSG om in een voorsprong. De verdediger kopte een voorzet van Neymar langs doelman Matz Sels. Na de pauze speelde Marquinhos een negatieve hoofdrol door de bal langs eigen doelman Gianluigi Donnarumma te gidsen.

De thuisploeg was daarna nauwelijks bij machte om kansen te creëren, mede door een rode kaart voor Neymar. De Braziliaan pakte binnen enkele minuten twee keer geel, onder meer met een schwalbe. Diep in blessuretijd pakte PSG alsnog de winst dankzij Mbappé, die een penalty benutte.

PSG blijft door de overwinning ongeslagen koploper in de Ligue 1. De ploeg van trainer Christophe Galtier heeft acht punten voorsprong op Lens, dat donderdag nog in actie komt tegen Nice.

Het Manchester City van basisspeler Nathan Aké had op Elland Road weinig moeite met Leeds United. Op slag van rust kwam de regerend landskampioen verdiend op voorsprong via Rodri, die alert reageerde bij een rebound.

Daarna deed Haaland van zich spreken. Jack Grealish profiteerde van een grote fout in de opbouw van Leeds, waarna de topschutter simpel kon scoren. Even later tekende Haaland voor zijn tweede goal door een voorzet van opnieuw Grealish binnen te tikken.