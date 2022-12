Gakpo tekent bij Liverpool: 'Kan niet wachten om sfeer op Anfield mee te maken'

Cody Gakpo heeft woensdag zijn transfer van PSV naar Liverpool afgerond. De aanvaller tekende een langdurig contract tot naar verluidt medio 2028 bij de Engelse topclub.

"Ik voel me erg goed en ben erg blij om hier te zijn", zegt Gakpo op de website van Liverpool. "Voor mij persoonlijk is deze club een goede stap in mijn ontwikkeling. Er zijn hier een hoop geweldige spelers van wie ik een heleboel kan leren."

Op Tweede Kerstdag was al bekend dat Gakpo de overstap van PSV naar Liverpool zou maken. Het is onbekend hoeveel de Eindhovenaren precies ontvangen, maar naar verluidt gaat het om een recordbedrag van 50 miljoen euro.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Gakpo is de eerste winterse versterking van Liverpool. De Engelse topclub was vanwege de blessures van Luis Díaz, Diogo Jota en Roberto Firmino op zoek naar een extra aanvaller.

Gakpo speelde 159 wedstrijden voor PSV, waarin hij 55 keer scoorde en 50 assists gaf. Dit seizoen was hij op dreef. De teller staat op negen competitiedoelpunten, waarmee hij topscorer van de Eredivisie is.

Op het WK in Qatar groeide Gakpo uit tot uitblinker bij Oranje. Hij scoorde in de groepsfase tegen Senegal, Ecuador én Qatar en beleefde met die drie goals zijn grote internationale doorbraak. In de knock-outfase kwam hij niet tot scoren en verloor Oranje in de kwartfinales van de latere wereldkampioen Argentinië.