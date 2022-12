Feyenoord heeft weinig moeite met FC Emmen in benefietduel in De Kuip

Feyenoord heeft woensdag in een benefietduel in De Kuip simpel afgerekend met FC Emmen (5-0). Patrik Walemark was de grote man aan Rotterdamse kant met twee goals in de eerste helft.

De Zweedse aanvaller opende na twaalf minuten de score op aangeven van Igor Paixão. Na een assist van Orkun Kökçü schoot Walemark vijf minuten later de 2-0 op het scorebord.

De thuisploeg wist de voorsprong na rust ondanks vele wisselingen verder uit te breiden dankzij Oussama Idrissi en Marcus Pedersen. Idrissi deed dat na 75 minuten met een van richting veranderd schot. Rechtsback Pedersen knalde de bal vier minuten daarna met links fraai in de kruising. Spits Danilo zorgde vlak voor tijd met een bal in de verre hoek voor de einduitslag.

Trainer Arne Slot zag de Eredivisie-koploper zo goed warmdraaien voor de tweede seizoenshelft, maar helemaal zorgeloos ging het niet. In de eerste helft hinkte Quinten Timber geblesseerd naar de kant. De middenvelder leek zich te verstappen en moest daarna naar de zijlijn worden geholpen.

Het benefietduel werd gespeeld voor de Feyenoord Foundation, om geld in te zamelen voor kansarme Rotterdamse jongeren. Feyenoord hervat de competitie op 8 januari met een uitduel bij FC Utrecht.

Quinten Timber viel uit met een blessure. Foto: Pro Shots

