Andries Noppert keek penaltyserie op WK terug: 'Maar daar werd ik niet vrolijk van'

Andries Noppert is woensdag na een korte vakantie teruggekeerd bij sc Heerenveen. De doelman blikte op een persconferentie uitgebreid terug op zijn avontuur met Oranje op het WK voetbal in Qatar en reageerde bovendien op zijn nieuwe status als BN'er en het maken van een eventuele transfer.

Vijftien dagen na de uitschakeling met het Nederlands elftal tegen Argentinië zat Noppert alweer goedlachs in het Abe Lenstra Stadion. Dat was kort na de uitschakeling wel anders. "Maar na vier of vijf dagen heb ik het wel aan de kant geschoven", vertelde Noppert aan de verzamelde media, waaronder ESPN.

Noppert kon in de kwartfinale tegen Argentinië geen hoofdrol voor zichzelf opeisen. De Fries, die op het WK in Qatar zijn interlanddebuut maakte, stopte geen enkele penalty. Zijn Argentijnse collega Emiliano Martínez was wél succesvol en redde op de pogingen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis.

"Op voorhand zei ik dat ik ook een strafschop van Lionel Messi zou kunnen pakken, daar sta ik nog altijd achter", vertelde Noppert. "Ik heb de strafschoppenserie nog wel teruggekeken, maar daar werd ik natuurlijk niet echt vrolijk van. Dus dat is bij één keer gebleven."

Andries Noppert zat bij de penalty van Lionel Messi in de verkeerde hoek. Foto: Getty Images

'Merk wel dat er iets is veranderd in mijn leven'

Voor Noppert is er een wereld van vóór het WK en een wereld van ná het WK. De 28-jarige doelman verwierf in enkele weken nationale én internationale bekendheid en moet daar nog aan wennen.

Dat ondervond hij ook tijdens zijn vakantie. "Ik ben een paar dagen met mijn vrouw en met de kleine naar Apeldoorn op vakantie gegaan. Dan merk ik wel dat er iets is veranderd in mijn leven. Ik kan niet meer overal gaan en staan waar ik wil, maar ik vind het fantastisch om met iedereen op de foto te gaan en wil daar graag de tijd voor nemen."

Desondanks heeft Noppert één verzoek aan de mensen die iets van hem willen: "Waar ik slecht tegen kan, is dat mensen mij gaan volgen omdat ze misschien niet om een foto of iets anders durven vragen. Dan denk ik: waarom? Ik ben een open boek."

Andries Noppert verwierf op het WK internationale bekendheid. Foto: Getty Images

'Misschien is dit een goed moment voor een transfer'

Naast zijn bekendheid is ook de belangstelling van andere clubs toegenomen. Noppert werd al gelinkt aan verschillende buitenlandse clubs. Nu wordt ook regerend landskampioen Ajax met de doelman in verband gebracht.

"We kunnen het heel moeilijk gaan maken, maar eigenlijk is het heel simpel: of ik nu wel of niet vertrek, het zou in allebei de gevallen goed zijn. Ik zit hier bij de club van mijn dromen. Ik ben hier begonnen, dus sc Heerenveen is heel speciaal voor mij."

"Als de club geld aan mij kan verdienen, dan is dit misschien een goed moment. We moeten gewoon afwachten wat er gaat gebeuren, maar ik ben daar niet heel erg mee bezig. Ik verwacht hier gewoon te gaan spelen en dat is absoluut geen straf."

Noppert bereidt zich met sc Heerenveen voor op de herstart van de Eredivisie op 6 januari. Heerenveen begint de tweede seizoenshelft een dag later - nog geen maand na Nederland-Argentinië - in het Mandemakers Stadion tegen RKC Waalwijk.

Eerder

Aanbevolen artikelen