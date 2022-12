Opvolger van Schreuder al binnen half jaar ontslagen als trainer van Club Brugge

Club Brugge heeft na een half jaar alweer afscheid genomen van trainer Carl Hoefkens. De opvolger van trainer Alfred Schreuder is vanwege tegenvallende resultaten ontslagen.

Hoefkens maakte met Club Brugge in de groepsfase van de Champions League nog indruk in een poule met Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto. De Belg leidde de topclub voor het eerst in de clubhistorie naar overwintering in het miljoenenbal.

Maar in eigen land ging het beduidend minder. De regerend landskampioen staat tien punten achter op koploper KRC Genk. In de achtste finale van het bekertoernooi was Sint-Truiden vorige week woensdag met 4-1 verrassend te sterk.

Na de bekeruitschakeling volgde al een crisisberaad bij Club Brugge, maar Hoefkens mocht in eerste instantie aanblijven. Toen Club Brugge maandag voor eigen publiek ook punten verloor tegen OH Leuven (1-1), was een ontslag van de 44-jarige oud-speler van de club onvermijdelijk.

Carl Hoefkens beleefde zijn hoogtepunten in de Champions League. Foto: Pro Shots

Hoefkens nam plek van Schreuder in

Voor Hoefkens was het zijn eerste baan als eindverantwoordelijke in het betaald voetbal. Hij was daarvoor assistent van trainer Alfred Schreuder en maakte afgelopen zomer promotie toen de Nederlander een uitdaging bij Ajax verkoos boven een langer verblijf in Brugge.

"Carl is een clubman pur sang", reageert algemeen directeur Vincent Mannaert in een verklaring. "Zijn bijdrage en inzet voor Club werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat."

Hoefkens had volgens Belgische media een slechte verstandhouding met een deel van de selectie. Zo had hij dit seizoen botsingen met onder anderen Noa Lang, Roman Yaremchuk en Andreas Skov Olsen. Naast Lang staan ook de Nederlanders Ruud Vormer en Bjorn Meijer onder contract in Brugge.

