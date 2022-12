Ten Hag zwijgt over transfer van door United begeerde Gakpo naar Liverpool

Manchester United-manager Erik ten Hag wil weinig kwijt over het mislopen van Cody Gakpo. De Nederlander was met de Engelse topclub lange tijd in de markt voor de Oranje-international, die uiteindelijk koos voor een avontuur bij rivaal Liverpool.

"Ik ga nooit in op specifieke namen", reageerde Ten Hag dinsdag na afloop van de Premier League-wedstrijd tussen Manchester United en Nottingham Forest (3-0). Ten Hag werd door de aanwezige media niet alleen naar de wedstrijd, maar vooral ook naar het transfernieuws gevraagd.

Het recentste transfernieuws kwam van Liverpool, de eeuwige rivaal van Manchester United. De negentienvoudig landskampioen kondigde maandag de komst van Gakpo aan, terwijl de aanvaller van PSV lange tijd op weg leek naar Manchester United.

Ondanks het mislopen van Gakpo verwacht Ten Hag in de komende transferperiode alsnog een aanvaller te verwelkomen. "Een nieuwe spits is hard nodig vanwege de vele wedstrijden die we moeten spelen in de komende periode", zei de tukker.

'Hebben meer spelers nodig'

Ten Hag koos bij de herstart van de Premier League tegen Forest voor een voorhoede met Marcus Rashford, Anthony Martial en Antony, met daarachter Bruno Fernandes als aanvallende middenvelder. Ten Hag zag dat zij bij vlagen fraai combinatiespel lieten zien.

"De voorste vier hebben nog niet veel samengespeeld dit seizoen", zei Ten Hag. "Als we ze vaker samen binnen de lijnen krijgen, dan weet ik zeker dat het alleen maar beter wordt, met meer vastigheden en meer goals."

"Maar we hebben wel echt meer spelers nodig", herhaalde de oefenmeester. "We willen in alle competities mee blijven doen en dan heb je een bredere selectie nodig dan we nu hebben."

Ten Hag staat met Manchester United in de Premier League op de vijfde plek. De Engelse recordkampioen is ook nog actief in de FA Cup, League Cup en de Europa League.

