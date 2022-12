Blind schrijft open brief aan fans: 'Niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld'

Daley Blind heeft dinsdag in een open brief afscheid genomen van Ajax. De 32-jarige verdediger laat via sociale media weten de club en de fans 'met pijn in het hart en tranen in de ogen' te verlaten, ondanks de soms moeizame relatie met de supporters.

Ajax en Blind besloten eerder op de dag het contract van de linkspoot te ontbinden. In 2008 debuteerde hij in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. In totaal speelde hij 333 duels voor de regerend landskampioen, waarin hij zeven keer de landstitel pakte.

Blind memoreert dat hij als zevenjarige jongen voor het eerst De Toekomst opliep. "Het eerste elftal halen, dat prachtige Ajax-shirt aantrekken, het veld betreden in een volle Arena, dat was mijn droom en daar heb ik alles voor gegeven", schrijft de Oranje-international.

De verdediger geeft toe dat zijn periode bij Ajax niet altijd even makkelijk verliep. "Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en soms het gevoel dat ik net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig andere speler.

"Ik weet niet of mijn gevoel juist is. Misschien niet. Sommigen zullen me begrijpen, anderen niet", stelt Blind, die benadrukt dat zijn 'bijzondere relatie' met de fans niet de reden is van zijn afscheid bij Ajax.

Blind maakt niet duidelijk waarom hij wel vertrekt bij Ajax. "Dit is niet hoe ik mijn einde had voorgesteld maar door 'omstandigheden' is het zo gelopen. Ik hoop dat er nog een juist moment komt om afscheid van jullie te nemen."

Dit bericht wordt aangevuld.

