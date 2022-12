Blind in open brief aan fans: 'Niet hoe ik me mijn einde bij Ajax had voorgesteld'

Daley Blind heeft dinsdag in een open brief afscheid genomen van Ajax. De 32-jarige verdediger laat via sociale media weten dat hij de club en de fans "met pijn in het hart en tranen in de ogen" verlaat, ondanks de soms moeizame relatie met de supporters.

Ajax en Blind besloten eerder op de dag het contract van de linkspoot te ontbinden. Hij begon dit seizoen als basisspeler onder trainer Alfred Schreuder, maar moest tijdens de laatste duels genoegen nemen met een reserverol.

Blind memoreert dat hij als zevenjarige jongen voor het eerst Ajax' trainingscomplex De Toekomst opliep. "Het eerste elftal halen, dat prachtige Ajax-shirt aantrekken, het veld betreden in een volle ArenA, dat was mijn droom en daar heb ik alles voor gegeven", schrijft de Oranje-international.

De verdediger geeft toe dat zijn periode bij Ajax niet altijd even makkelijk verliep. "Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en soms het gevoel dat ik net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig andere speler."

"Ik weet niet of mijn gevoel juist is. Misschien niet. Sommigen zullen me begrijpen, anderen niet", schrijft Blind, die benadrukt dat zijn "bijzondere relatie" met de fans niet de reden is van zijn afscheid bij Ajax.

Blind maakt niet duidelijk waarom hij wél vertrekt bij Ajax. "Dit is niet hoe ik me mijn einde had voorgesteld, maar door 'omstandigheden' is het zo gelopen. Ik hoop dat er nog een juist moment komt om afscheid van jullie te nemen."

Blind blij met 'onvergetelijke momenten' met fans

Blind debuteerde in 2008 in de hoofdmacht van Ajax. Hij speelde in totaal 333 duels voor de regerend landskampioen, waarmee hij zeven keer de landstitel pakte. Na vier jaar bij Manchester United keerde hij in 2018 terug bij Ajax.

Blind koestert de speciale momenten met de fans van Ajax, onder meer bij de vieringen van de vele prijzen. Ook verwijst hij naar de Champions League-avonden. In het seizoen 2018/2019 bereikte Ajax met Blind de halve finales van het miljoenenbal.

"Ik zal het allemaal koesteren en nooit vergeten. Ik ben net als jullie Ajacied, een kind en fan van de club. Het allermooiste vind ik dan ook - en er is niets dat mij trotser maakt - dat ik het Ajax-shirt meer dan driehonderd keer voor jullie aan heb mogen trekken."

Blind schrijft dat terugkeren bij Ajax "de enige optie" was toen die mogelijkheid zich voordeed. "We brachten samen Ajax naar de top. Een team, een club waar iedereen weer bang voor werd. Ik ben er trots op dat ik daar deel van heb mogen uitmaken. Het was een ongelofelijke tijd."

Maandag werd al bekend dat zijn vader Danny Blind na het WK niet terugkeert in de raad van commissarissen van Ajax. Die functie legde de oud-verdediger anderhalf jaar geleden neer om assistent te worden van Oranjebondscoach Louis van Gaal.

