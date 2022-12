Janssen en Stengs bezorgen Antwerp een punt met late treffers in spektakelstuk

Delen via E-mail

Royal Antwerp heeft dinsdag bij de hervatting van de Jupiler Pro League een punt overgehouden aan een spectaculaire wedstrijd. De ploeg van coach Mark van Bommel speelde dankzij late goals van Vincent Janssen en Calvin Stengs met 3-3 gelijk bij Westerlo.

Antwerp, met Janssen en Stengs in de basis, keek bij rust tegen een achterstand aan. Maxim De Cuyper zorgde voor het verschil met een fraaie treffer. Westerlo verdubbelde meteen na de onderbreking de voorsprong via Nicolas Madsen.

Antwerp deed via een doelpunt van Michael Frey iets terug, maar Mathias Fixelles zorgde even later weer voor een marge van twee doelpunten.