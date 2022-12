Ten Hag en Manchester United succesvol met cornervariant, ook Chelsea wint

Manchester United heeft de Premier League dinsdag hervat met een 3-0-thuiszege op Nottingham Forest. De ploeg van trainer Erik ten Hag scoorde onder meer vanuit een ingestudeerde cornervariant. Ook Chelsea boekte een overwinning.

Marcus Rashford vertolkte een hoofdrol bij de zege van Manchester United. De Engelse aanvaller stond in de negentiende minuut op de juiste plek om een listige, laag genomen corner van Christian Eriksen tegen de touwen te jagen. Even later bediende hij Anthony Martial, die via de handen van de keeper raak schoot.

Vlak voor rust dacht Ryan Yates de spanning terug in de wedstrijd te brengen, maar dat feest ging niet door. De VAR besloot na lang wikken en wegen dat de kopbal onderweg een been in buitenspelpositie had geschampt.

De wedstrijd leek in de tweede helft dood te bloeden, tot invaller Fred in de 87e minuut het slotakkoord verzorgde. De Braziliaan rondde feilloos af na verdedigend geklungel en een mooie pass van landgenoot Casemiro.

WK-ganger Tyrell Malacia stond in de basis bij Manchester United, dat de vijfde plek in de stand bekleedt. Donny van de Beek mocht na rust invallen.

Kai Havertz was belangrijk bij de overwinning van Chelsea. Foto: Getty Images

Ziyech nog afwezig bij zege Chelsea

Ook Chelsea hervatte de competitie dinsdag met een overwinning. In eigen huis werd met 2-0 afgerekend met AFC Bournemouth.

Kai Havertz zette de ploeg van trainer Graham Potter na ruim een kwartier op voorsprong. De Duitse spits kon een afgemeten voorzet van Raheem Sterling bij de tweede paal binnenglijden. Enkele minuten later legde Havertz de bal terug op Mason Mount, die de voorsprong verdubbelde met een geplaatst schot van buiten het zestienmetergebied. Daarna werd er niet meer gescoord.

Het was voor Chelsea de eerste wedstrijd sinds de vervroegde winterstop vanwege het WK voetbal. Hakim Ziyech, die met Marokko schitterde op het toernooi in Qatar, was er in Londen nog niet bij. De aanvaller geniet van een vakantie. Overigens mag Ziyech de komende periode hopen op meer speeltijd bij Chelsea. Potter vroeg hem onlangs "geduld te hebben".

Door de overwinning klimt Chelsea naar de achtste plek in de Premier League. De stand geeft wel een enigszins vertekend beeld, omdat niet alle ploegen evenveel wedstrijden hebben afgewerkt. Het Bournemouth van manager Gary O'Neil staat veertiende.

Aanbevolen artikelen