Havertz leidt Ziyech-loos Chelsea naar thuiszege bij hervatting competitie

Chelsea heeft dinsdag de Premier League hervat met een een 2-0-zege op AFC Bournemouth. Kai Havertz was met een goal en een assist de man van de avond in Londen, waar Hakim Ziyech nog ontbrak na een succesvol WK.

Daarmee was het pleit beslecht op Stamford Bridge. Bournemouth bleek niet bij machte zich terug te vechten in de wedstrijd, terwijl Chelsea zonder bovenmatige inspanning de negentig minuten vol voetbalde.

Het was voor Chelsea de eerste wedstrijd sinds de vervroegde winterstop vanwege het WK voetbal. Ziyech, die met Marokko schitterde op het toernooi in Qatar, was er in Londen nog niet bij. De aanvaller geniet van een vakantie. Overigens mag Ziyech de komende periode hopen op meer speeltijd bij Chelsea. Potter vroeg hem onlangs "geduld te hebben".