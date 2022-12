Van Volendam tot Valencia: zes cruciale momenten van Daley Blind bij Ajax

Met het vertrek van Daley Blind bij Ajax komt er een einde aan een tijdperk. Zes sleutelmomenten die de linksbenige verdediger in Amsterdam beleefde.

7 december 2008: debuut in uitwedstrijd tegen FC Volendam

Blind debuteerde in december 2008 in het eerste elftal van Ajax. Coach Marco van Basten liet de achttienjarige verdediger invallen in de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Blind kwam het veld in voor Eyong Enoh en had prompt een positieve invloed op het elftal. Twee minuten na zijn invalbeurt zette Jan Vertonghen de 1-2 op het scorebord. Daarna werd er niet meer gescoord.

Foto: Pro Shots

15 mei 2011: eerste van zeven landstitels

Opnieuw een invalbeurt die Blind lang zal koesteren. De datum 15 mei 2011 is voor veel Ajacieden heilig, want die dag werd FC Twente verslagen en veroverden de Amsterdammers 'eindelijk' de dertigste landstitel - de derde ster op de borst, zoals dat werd genoemd. Terwijl de ArenA kolkte als nooit tevoren, kwam Blind een kwartier voor tijd in het veld voor Nicolai Boilesen. Het werd zijn eerste van in totaal zeven landstitels met Ajax.

Foto: ANP

16 december 2018: hattrick tegen De Graafschap

Mede dankzij een glansrijk WK werd Blind in 2014 bij Ajax weggeplukt door Manchester United. In 2018 keerde de verdediger terug in Amsterdam, waarbij hij samen met Dusan Tadic een nieuw beleid symboliseerde. Ajax durfde voortaan diep in de buidel te tasten om gearriveerde topspelers te halen. Het werd een onvergetelijk seizoen vol Europese successen. Blinds persoonlijke hoogtepunt was op 16 december, toen hij driemaal scoorde bij de 8-0-zege op De Graafschap.

Foto: ANP

10 december 2019: hartproblemen in duel met Valencia

Op een decemberavond in 2019 werd het plots stil in de Johan Cruijff ArenA. Daley Blind zat op het veld, maar het was onduidelijk waarom. De spanning van de wedstrijd tegen Valencia - Ajax vocht voor overwintering in de Champions League - ebde weg. Later bleek dat Blind kampte met een ontstoken hartspier. De verdediger moest geopereerd worden, kreeg een defibrillator en kon twee maanden later zijn rentree maken.

Foto: ANP

19 oktober 2021: droomwedstrijd tegen Borussia Dortmund

Ajax beleefde in het seizoen 2021/2022 een droomstart in de Champions League. Alle groepsduels werden gewonnen, waarbij de 4-0-thuiszege op Borussia Dortmund misschien wel het meest tot de verbeelding sprak. Blind nam die avond de tweede treffer voor zijn rekening. De linkspoot is nooit een goalgetter geweest - in 333 wedstrijden voor Ajax scoorde hij dertien keer - dus deze avond zal hij vermoedelijk niet gauw vergeten.

Foto: Getty Images

1 november 2022: begin van het einde

Met het vertrek van succestrainer Erik ten Hag, met wie hij vier mooie jaren beleefde, werd ook het einde van Blind bij Ajax ingeluid. Afgelopen zomer nam Alfred Schreuder het roer over. Blind raakte steeds meer uit de gratie en werd op 1 november voor de uitwedstrijd tegen Rangers FC in de Champions League voor het eerst gepasseerd. Nog geen twee maanden later kwam er (voor de tweede keer) een einde aan het tijdperk-Daley Blind bij Ajax.

Foto: Pro Shots

Aanbevolen artikelen