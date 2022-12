Vitesse verhuurt overbodige Buitink rest van het seizoen aan Fortuna

Delen via E-mail

Vitesse verhuurt aanvaller Thomas Buitink het komende half jaar aan Fortuna Sittard. In de overeenkomst tussen de twee Eredivisie-clubs is een optie tot koop opgenomen.

Buitink verlengde zijn contract afgelopen zomer nog tot medio 2025, maar kan dit seizoen niet rekenen op veel speelminuten. De 22-jarige aanvaller kwam in de eerste seizoenshelft tot één basisplek en zeven invalbeurten.

Buitink kwam vanaf zijn debuut in februari 2018 tot 115 officiële duels in de Arnhemse hoofdmacht. "Mijn overstap naar Fortuna Sittard doet niets af aan mijn warme gevoel voor Vitesse. Dat is en blijft onveranderd", zegt Buitink op de site van Vitesse.