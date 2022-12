Vitesse verhuurt Buitink aan Fortuna, Twente haalt verdediger van Bodø/Glimt

Vitesse verhuurt aanvaller Thomas Buitink het komende half jaar aan Fortuna Sittard. In de overeenkomst tussen de twee Eredivisie-clubs is een optie tot koop opgenomen. FC Twente versterkt zich met rechtsback Alfons Sampsted, die transfervrij overkomt van het Noorse Bodø/Glimt.

Buitink kwam vanaf zijn debuut in februari 2018 tot 115 officiële duels in de Arnhemse hoofdmacht. "Mijn overstap naar Fortuna Sittard doet niets af aan mijn warme gevoel voor Vitesse. Dat is en blijft onveranderd", zegt Buitink op de site van Vitesse.

"Dit is een bewuste keuze, die ik samen met de club voor mijn ontwikkeling heb gemaakt. Ik ga er in het komende half jaar alles aan doen om verder te groeien als voetballer. Natuurlijk ben ik benieuwd wat de toekomst verder zal brengen, maar een nieuwe impuls en meer speeltijd zijn voor mij nu het belangrijkst."

Fortuna ging de WK-pauze in als nummer twaalf van de Eredivisie. Vitesse volgt met twee punten achterstand op de dertiende plaats. Fortuna en Vitesse hervatten de competitie op zaterdag 7 januari met wedstrijden tegen respectievelijk Go Ahead Eagles en AZ.

FC Twente versterkte zich met Sampsted. De 24-jarige rechtervleugelverdediger komt transfervrij over van Bodø/Glimt. De veertienvoudig international van IJsland heeft in Enschede een contract voor 3,5 jaar getekend.

In 2020 en 2021 werd Sampsted met Bodø/Glimt kampioen van Noorwegen. De verdediger speelde vorig jaar mee in beide duels met AZ in de achtste finales van de Conference League. Hij speelde dit seizoen ook twee keer tegen PSV in de groepsfase van de Europa League.