Blind ontbindt contract en vertrekt na 333 duels transfervrij bij Ajax

Ajax en Daley Blind hebben het contract dat de verdediger had bij de club ontbonden. De 32-jarige linkspoot is daarom na 333 duels voor de club per 1 januari transfervrij.

Het contract van Blind liep tot juni 2023, maar de geboren Amsterdammer kan opzoek naar een nieuwe club. De 98-voudig international wordt in verband gebracht met het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.

Blind keerde in 2018 terug bij Ajax na een vierjarig verblijf bij Manchester United, waarna het succesvolle seizoen volgde waarin de Amsterdammers tot in de halve finale van de Champions Leageu reikten. In 2008 debuteerde de linksbenige verdediger in de hoofdmacht bij Ajax. In totaal speelde hij 333 duels voor de regerend landskampioen, waarin hij zeven keer de landstitel pakte.

"We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen", laat Ajax-directeur Edwin van der Sar weten. "Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan. Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de ArenA op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters."

Blind speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax op 12 november uit bij Emmen (3-3), toen hij als invaller in het veld kwam. De linksback kon het afgelopen halfjaar lang niet altijd op een basisplaats rekenen bij trainer Alfred Schreuder. Daarna reisde hij af naar het WK. Bondscoach Louis van Gaal stelde Blind in alle vijf duels van Oranje in Qatar op.

