NAC Breda ontslaat Molenaar en is toe aan zevende trainer in 4,5 jaar tijd

NAC Breda heeft Robert Molenaar al na een half jaar ontslagen. De clubleiding denkt niet dat onder de 53-jarige trainer nog betere resultaten geboekt zouden worden.

Molenaar werd afgelopen zomer hoofdtrainer van NAC, nadat hij een jaar de beloftenploeg onder zijn hoede had gehad in Breda. Hij had tot het einde van het seizoen een contract in het Rat Verlegh Stadion.

Het is nog niet bekend wie de opvolger is van de oud-verdediger, die in Breda bezig was aan zijn vierde klus als hoofdtrainer. Eerder had hij FC Volendam, Roda JC en Almere City onder zijn hoede. Assistent Ton Lokhoff neemt Molenaars taken voorlopig over.