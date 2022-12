Arsenal wint voor oog van oud-trainer Wenger: 'Hopelijk heeft hij genoten'

Arsenal-manager Mikel Arteta is blij met de manier waarop zijn ploeg maandag op Boxing Day aan de tweede seizoenshelft van de Premier League begon. De koploper versloeg West Ham United met 3-1, onder toeziend oog van niemand minder dan Arsène Wenger.

Het was voor Wenger de eerste keer sinds zijn vertrek als Arsenal-trainer dat hij terug was bij de Londense club. De 73-jarige Fransman zag in 2018 een dienstverband van 22 jaar ten einde komen.

"Hij heeft het juiste moment uitgekozen om te komen kijken. De manier waarop we voetbalden was van het niveau dat hij verdient. Hopelijk heeft hij ervan genoten", zei Arteta.

Onder toeziend oog van Wenger, die tegenwoordig hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA is, stond Arsenal bij rust op achterstand. In de tweede helft scoorden Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Eddie Nketiah. Martin Ødegaard was twee keer de aangever.

"We bleven rustig toen we op achterstand stonden en lieten ons niet verleiden om te gaan voetballen op de manier die West Ham wilde", zei Arteta. "We bleven pushen, erin geloven en kwaliteit leveren. We verdienden deze overwinning."

Arsenal ligt vooralsnog op koers voor de eerste landstitel sinds 2004. 'The Gunners' leden in de eerste vijftien wedstrijden pas twee keer puntenverlies. Zaterdag is Brighton & Hove Albion de volgende tegenstander.

Aanvoerder Martin Ødegaard was met twee assists een van de uitblinkers bij Arsenal. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen