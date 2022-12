Gakpo volgt Lozano op als duurste uitgaande transfer ooit van PSV

De overgang van Cody Gakpo naar Liverpool gaat de boeken in als de duurste uitgaande transfer ooit van PSV. De uitblinker van Oranje op het WK voetbal in Qatar neemt het clubrecord over van Hirving Lozano.

PSV meldt niet voor hoeveel geld Gakpo naar Liverpool vertrekt, maar algemeen directeur Marcel Brands zegt wel dat het om een "recordtransfer" gaat. Volgens Eindhovens Dagblad gaat het om een bedrag van zo'n 50 miljoen euro.

De 23-jarige Gakpo is met die transfersom de opvolger van Lozano, die tot dusver de duurste uitgaande transfer van de club uit Eindhoven was. De Mexicaan vertrok in 2019 voor 45 miljoen euro naar Serie A-club Napoli.

PSV maakt op de transfer van Gakpo ook veel meer winst dan op die van Lozano. De Mexicaan werd door PSV voor een bedrag van zo'n 12,5 miljoen euro naar Europa gehaald, terwijl Gakpo zelf werd opgeleid. Hij speelde vanaf zijn zevende voor PSV.

Duurste uitgaande transfers van PSV 1. Cody Gakpo - +/- 50 miljoen euro (2022, naar Liverpool)

2. Hirving Lozano - 45 miljoen euro (2019, naar Napoli)

3. Memphis Depay - 34 miljoen euro (2015, naar Manchester United)

4. Steven Bergwijn - 30 miljoen euro (2020, naar Tottenham Hotspur)

5. Donyell Malen - 30 miljoen euro (2021, naar Borussia Dortmund)

6. Ruud van Nistelrooij - 28,5 miljoen euro (2001, naar Manchester United)

Cody Gakpo neemt het clubrecord over van Hirving Lozano. Foto: Getty Images

Vier spelers verlieten Eredivisie voor hogere transfersom

In de lijst met duurste uitgaande transfers uit de Eredivisie neemt Gakpo de vijfde plek over van Lozano, die samen met Memphis Depay de enige PSV'er in de top tien was. Memphis ruilde PSV in 2015 voor 34 miljoen euro in voor Manchester United.

Slechts vier spelers verlieten de Eredivisie voor een hogere transfersom dan Gakpo. Onder hen twee collega-internationals: Frenkie de Jong (voor 86 miljoen euro in 2019 van Ajax naar FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (voor 85,5 miljoen euro in 2019 van Ajax naar Juventus).

Daarnaast werden ook Antony en Lisandro Martínez afgelopen zomer voor een hoger bedrag verkocht. Antony verkaste voor 95 miljoen euro van Ajax naar Manchester United en Martínez verliet Ajax voor een bedrag van 57 miljoen euro.

Duurste uitgaande transfers in de Eredivisie 1. Antony - 95 miljoen euro (2022, van Ajax naar United)

2. Frenkie de Jong - 86 miljoen euro (2019, van Ajax naar FC Barcelona)

3. Matthijs de Ligt - 85,5 miljoen euro (2019, van Ajax naar Juventus)

4. Lisandro Martínez - 57 miljoen euro (2022, van Ajax naar Manchester United)

5. Cody Gakpo - +/- 50 miljoen euro (2022, van PSV naar Liverpool)

6. Hirving Lozano - 45 miljoen euro (2019, van PSV naar Napoli)

7. Davinson Sánchez - 42 miljoen euro (2017, van Ajax naar Tottenham Hotspur)

8. Hakim Ziyech - 40 miljoen euro (2020, van Ajax naar Chelsea)

9. Donny van de Beek - 39 miljoen euro (2020, van Ajax naar Manchester United)

10. Memphis Depay - 34 miljoen euro (2015, van PSV naar Manchester United)

