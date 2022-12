PSV verkoopt WK-uitblinker Gakpo voor recordbedrag aan Liverpool

Cody Gakpo gaat naar Liverpool. PSV en de Premier League-club hebben maandag op Tweede Kerstdag een akkoord bereikt over een transfer van de aanvaller, maakt PSV bekend

Het is niet bekend hoeveel geld Liverpool precies gaat betalen voor de 23-jarige Gakpo. De clubs melden geen mededelingen over de transfersom te doen. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om 50 miljoen euro.

Algemeen directeur Marcel Brands wil alleen zeggen dat er sprake is van een recordtransfer. Hirving Lozano is tot dusver de duurste uitgaande PSV'er ooit. De Mexicaan vertrok in 2019 voor 45 miljoen euro naar Serie A-club Napoli. Gakpo reist maandag naar Engeland af om de noodzakelijke formaliteiten af te ronden.

Gakpo was op het WK voetbal in Qatar de uitblinker bij Oranje. De veertienvoudig international scoorde in de groepsfase tegen Senegal, Ecuador én Qatar en beleefde met die drie goals zijn grote internationale doorbraak. In de knock-outfase was de Eindhovenaar niet trefzeker. Oranje ging met Gakpo via strafschoppen ten onder tegen de latere wereldkampioen Argentinië.

Afgelopen zomer leek Gakpo al op weg naar de uitgang bij PSV. De aanvoerder stond in de belangstelling van achtereenvolgens Manchester United, Southampton en Leeds United, maar de directie van PSV hield hem aan zijn contract. Het leidde het vertrek in van technisch directeur John de Jong, die in ogen van de raad van commissarissen zijn sterspeler had moeten verkopen.

Dit bericht wordt aangevuld.

