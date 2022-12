Van Dijk heeft gemiste penalty op WK verwerkt: 'Heb nacht erna niet geslapen'

Virgil van Dijk heeft de gemiste penalty tegen Argentinië in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar verwerkt. Mede door de misser van de verdediger verloor Nederland ruim twee weken geleden via penalty's van de latere wereldkampioen.

"Het heeft twee dagen geduurd voordat ik de gemiste penalty was kwijtgeraakt", zei Van Dijk maandag na afloop van de zege van zijn club Liverpool op Aston Villa (1-3) tegen Viaplay. De verdediger scoorde in dat duel de 0-2.

"Na de wedstrijd heb ik niet kunnen slapen. Dat lijkt me heel logisch. We waren heel dichtbij geweest na een 0-2-achterstand. Helaas miste ik een belangrijke penalty en waren we uitgeschakeld. Dat deed heel veel pijn. De avond, nacht en dag erna waren heel zwaar."

Nederland leek een kansloze avond te beleven toen Argentinië een kwartier voor tijd op een 0-2-voorsprong kwam. De ploeg van Van Gaal draaide de achterstand dankzij twee goals van Wout Weghorst helemaal om. De laatste treffer van Weghorst viel in de 101e minuut. Door missers van Steven Berghuis en Van Dijk viel in de penaltyreeks alsnog het doek voor Oranje.

Van Dijk heeft op vakantie met zijn vrouw en twee dochters de zinnen kunnen verzetten. "Ik was volledig afgesloten van de voetbalwereld en heb genoten van mijn gezin. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. Dat heeft me heel erg geholpen."

Virgil van Dijk miste een penalty tegen Argentinië, waardoor Nederland werd uitgeschakeld op het WK. Foto: Getty Images

Van Dijk: 'Werd tijd dat ik scoorde'

Tegen Aston Villa was Van Dijk voor het eerst in vier maanden trefzeker voor Liverpool. Op slag van rust werkte de verdediger de bal met zijn linkerbeen in de verre hoek. Dat gebeurde nadat een hoekschop van Trent Alexander-Arnold ietwat gelukkig via Mohamed Salah bij de Nederlander kwam.

"Het werd weer eens tijd dat ik zou scoren", aldus Van Dijk. "Het was belangrijk. Het is lekker om zo terug te komen. Het is een fijne Kerst tot nu toe. Nu begint alle hectiek. Over ene paar dagen spelen we alweer."

Liverpool wacht in de komende weken een loodzwaar schema. De nummer zes van de Premier League speelt in een tijdsbestek van negen dagen maar liefst drie wedstrijden.

Het eerstvolgende duel voor de ploeg van manager Jürgen Klopp is vrijdag (thuis tegen Leicester City), waarna confrontaties met Brentford (2 januari) en Wolverhampton Wanderers (7 januari, League Cup) volgen.

