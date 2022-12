Van Dijk scoort voor winnend Liverpool, koploper Arsenal buigt achterstand om

Virgil van Dijk heeft Liverpool maandag aan een moeizame overwinning op Aston Villa geholpen. In zijn eerste wedstrijd na het WK scoorde de verdediger de belangrijke 0-2 in het met 1-3 gewonnen duel in Birmingham. Arsenal boog tegen West Ham United een achterstand om in een 3-1-overwinning.

De treffer van Van Dijk viel in de 37e minuut. Een hoekschop van Trent Alexander-Arnold belandde via een speler van Aston Villa bij Mohamed Salah, die de bal vervolgens op de Nederlander teruglegde. Met een schot met zijn linkerbeen liet de verdediger Aston Villa-doelman Robin Olsen in de verre hoek kansloos. Olsen verving de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martínez, die nog vrij had.

Van Dijk was daarmee de vierde Oranje-international die in zijn eerste wedstrijd na het WK trefzeker was. Marten de Roon, Wout Weghorst en Nathan Aké gingen de verdediger van Liverpool voor. Nederland werd ruim twee weken geleden door de latere wereldkampioen Argentinië in de kwartfinales uitgeschakeld. Dat gebeurde via penalty's.

Liverpool was door een fantastische treffer al in de vijfde minuut op voorsprong gekomen. Alexander-Arnold gaf met de buitenkant van zijn rechtervoet een sublieme pass op Andrew Robertson, die Salah een niet te missen kans bood. Voor de steraanvaller was het alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Na een afgekeurde treffer van Aston Villa (buitenspel) verzuimde Salah vlak na rust zijn tweede goal van de avond te maken. Dat kwam de ploeg van manager Jürgen Klopp duur te staan: Ollie Watkins kopte na een uur spelen de 1-2 binnen. De achttienjarige invaller Stefan Bajcetic maakte aan alle onzekerheid een einde door in de 81e minuut de beslissende 1-3 te maken.

Door de zege blijft Liverpool aansluiting houden met de subtop in de Premier League. 'The Reds', die vooral aan het begin van het seizoen veel punten morsten, staan zesde met 25 punten uit vijftien wedstrijden.

Koploper Arsenal buigt achterstand om

Later op de avond maakte ook koploper Arsenal geen fout bij de hervatting van de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta moest tegen West Ham United wel diep gaan voor de 3-1-overwinning in het eigen Emirates Stadium.

Nadat een treffer van Arsenal-aanvaller Bukayo Saka in de openingsfase werd afgekeurd vanwege buitenspel, kwam West Ham United in de 27e minuut op voorsprong. Scheidsrechter Michael Oliver wees naar de stip na een tackle van William Saliba op Jarrod Bowen. Vanaf 11 meter maakte Saïd Benrahma geen fout: 0-1.

Arsenal leek in de blessuretijd van de eerste helft ook een penalty te krijgen, maar de scheidsrechter zag ten onrechte een handsbal en werd gecorrigeerd door de VAR. Na rust voltooide de thuisploeg in een tijdsbestek van vijf minuten de inhaalrace.

Onder toeziend oog van oud-trainer Arsène Wenger maakte Saka in de 53e minuut de gelijkmaker, waarna Gabriel Martinelli Arsenal direct daarna op voorsprong zette. Eddie Nketiah zorgde voor de beslissing met de 3-1 in de 69e minuut.

Door de zege blijft Arsenal fier aan kop in de Premier League. De Londenaren, die in 2004 voor het laatst landskampioen werden, hebben veertig punten uit vijftien wedstrijden. Daarmee heeft Arsenal een voorsprong van zeven punten op nummer twee Newcastle United. Nummer drie Manchester City volgt op acht punten, al komen 'The Citizens' woensdag nog in actie tegen Leeds United.

